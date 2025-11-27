39 Punkte trennen die Teams Spitzenreiter Betzdorf empfängt Letzten aus Ahrbach Jona Heck 27.11.2025, 13:31 Uhr

i In der vergangenen Woche konnten Robin Moosakhani (in Grün-Weiß) und seine Betzdorfer den Konkurrenten aus Malberg (in Rot von links: Bastian Bleeser, Artur Becker) an der Tabellenspitze auf drei Punkte „enteilen". Nun wartet eine vermeintliche leichte Aufgabe mit dem Schlusslicht aus Ahrbach. Jürgen Augst/byJogi

Spitzenreiter gegen Schlusslicht: Während die einen mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen wollen, sehnen sich die Ahrbacher nach einer Pause. Der Favorit will den Außenseiter jedoch nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Ganze 39 Punkte trennen den Spitzenreiter SG 06 Betzdorf und den Tabellenletzten SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod nach dem 16. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost. Nun treffen beide Teams zum Abschluss des Kalenderjahres aufeinander, die Vorzeichen könnten kaum unterschiedlicher – die Rollen hingegen nicht klarer verteilt sein.







