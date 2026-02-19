Sind Generalproben in Gefahr? Spitzenduo Betzdorf und Malberg brennt auf den Re-Start Moritz Hannappel 19.02.2026, 16:21 Uhr

i Maris Stephan erzielte beim 4:1-Auswärtssieg der Betzdorfer das zwischenzeitliche 1:0 der SG 06. Manfred Böhmer

Die beiden Bezirksliga-Top-Teams aus dem AK-Kreis blicken schon voraus auf die Fortsetzung der Ligarunde in der kommenden Woche. Am Mittwochabend testeten beide Mannschaften erfolgreich – und vielleicht sogar das letzte Mal in der Winterpause?

Das Bezirksliga-Ost-Spitzenduo aus dem Kreis Altenkirchen konnte am Mittwochabend noch einmal wichtige Erkenntnisse auf dem Fußballfeld sammeln. Umso wichtiger werden sie, wenn man auf die Wetterprognose der kommenden Tage schaut, denn bei den den derzeitigen Bedingungen und dem neuerlichen Wintereinbruch im Kreisgebiet steht sicherlich noch infrage, ob die Generalproben beider Mannschaften am Wochenende vor dem Ligastart stattfinden können.







