Vier Mannschaften sind in dieser Saison noch ganz ohne Sieg. Die Westerwälder Teams aus Müschenbach, Ahrbach und von Kosova Montabaur nehmen den nächsten Anlauf zu Hause. Die Sportfreunde wollen derweil im Märchenwald siegen.

„Den Bock umstoßen“ ist eine frequentiert benutzte Redewendung im Fußball, die bedeutet, nach Misserfolgen endlich Erfolg zu haben. Darauf drängen allen voran die vier Teams am Ende der Tabelle in der Fußball-Bezirksliga Ost, die vor dem sechsten Spieltag weiter auf den ersten Sieg in der noch jungen Saison warten.

SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen – FC Borussia Niederroßbach (Sa., 16 Uhr). Der sechste Spieltag wird durch die beiden ehemaligen Rheinlandligisten eröffnet. Die Gäste liegen derzeit als Tabellendritter vier Punkte vor dem Tabellenachten aus Malberg. Für Malbergs Trainer Florian Hammel ist dies aber noch kein Grund, in Panik zu verfallen. „Ich bin zufrieden, die Jungs geben Vollgas“, so der 35-Jährige. Im Gegensatz zu den ersten Partien sei die „Spielanlage reifer geworden“, auch das Zusammenspiel mit den vielen neuen Spielern passe immer besser. „Die – ich nenne sie jetzt mal – alteingesessenen Spieler müssen sich auch erst mal wieder an die Bezirksliga gewöhnen. Unser Vorgehen ist doch etwas anders.“

Der ehemalige Regionalligatorwart sieht gute Fortschritte, die sich zuletzt auch in zwei Siegen widerspiegelten. „Wobei da auch ein Aufsteiger dabei war. Mit Niederroßbach kommt eher ein Team, das zu den Top-Favoriten gehört“, sagt Hammel, der vor allem vor der Offensive der Borussia warnt. „Mit den Zugängen David Quandel und Luca Reichmann haben sie noch einmal brutal an Qualität in der Offensive dazugewonnen. Sie werden oben mitspielen. Klar ist aber auch, dass wir zu Hause gewinnen wollen.“

Nach der deftigen 1:5-Klatsche zum Start in Westerburg feierte der FCB zuletzt vier Ligasiege in Folge. „Ja, wir sind wieder in der Spur“, glaubt auch Trainer Metin Kilic. Vor allem die Arbeit gegen den Ball zeigt sich für das Empfinden des in Elz lebenden Trainers stark verbessert. „Leider lassen wir noch viel liegen“, sieht er Verbesserungspotenzial in der Offensive. In Malberg gelte es, „noch einmal einiges draufzupacken, um die Punkte mitzunehmen“. Den Druck sieht er ein wenig bei den Gastgebern, denn „sie wollen den Anschluss nach oben sicherlich nicht verlieren“.

SG Müschenbach/Hachenburg – TuS Montabaur (So., 15 Uhr, in Müschenbach). Nach der verbesserten Leistung in der ersten Halbzeit des Pokalspiels gegen die SG Hundsangen hegt Müschenbachs Trainer Ingo Neuhaus vor allem einen Wunsch: „Wir haben wieder ein Heimspiel – und es wird Zeit, dass wir hier in Müschenbach endlich den ersten Dreier einfahren.“ Bislang verließ sein Team nur in einem Pflichtspiel als Sieger den Platz – und das auch erst nach Elfmeterschießen im Erstrunden-Pokalspiel beim SSV Heimbach-Weis. Dem folgte zwar ein 1:1 gegen Hundsangen am ersten Spieltag, in der Folge aber nur noch ein 3:3 gegen Höhr-Grenzhausen.

„Wenn man das Pokalspiel gegen Hundsangen sieht, dann weiß man: Die Jungs können Fußball spielen, die Jungs können kämpfen“, ist Neuhaus trotz des durchwachsenen Starts mit inzwischen drei knappen Niederlagen von der Klasse seines Teams überzeugt. „Wenn wir diese Leistung von Mittwochabend in den letzten Wochen abgerufen hätten, wären ein paar Punkte mehr auf dem Konto“, ist er überzeugt. Trotz des Ausscheidens lasse sich auf dieser Vorstellung aufbauen. „Das war eine 180-Grad-Drehung zu den letzten Spielen, was die Leistung angeht“, macht Müschenbachs Trainer deutlich. Hundsangen sei nicht unverdient weitergekommen, habe aber auch profitiert davon, dass seiner Elf aufgrund großer personeller Probleme am Ende die Kräfte ausgegangen seien. Positiv für Neuhaus: „Auch Spieler, die gerade aus der Verletzung kommen, haben sich voll reingehangen.“

„Die SG Müschenbach ist für mich deutlich besser als der aktuelle Tabellenplatz.“

Markus Kluger, Trainer TuS Montabaur

Von einer angespannten personellen Lage kann auch Montabaurs Trainer Markus Kluger ein Lied singen in dieser Saison. Und Besserung scheint nicht in Sicht. „Leider werden auch diese Woche zahlreiche Spieler aufgrund von Verletzungen und Urlaub fehlen“, berichtet der TuS-Coach. Seine Ziele will er deshalb aber nicht korrigieren. „Wir fahren nach Müschenbach, um dort etwas mitzunehmen“, betont Kluger, dessen Team nach zwei Siegen gegen den FC Kosova und die SG Ahrbach zu Saisonbeginn und einer knappen Niederlage gegen Hundsangen zuletzt zweimal 1:1 spielte gegen Lautzert und St. Katharinen. Mit Blick auf den Gegner sagt der Trainer der Kreisstädter. „Die SG Müschenbach ist für mich deutlich besser als der aktuelle Tabellenplatz. Die Truppe kommt für mich über die mannschaftliche Geschlossenheit und ist gerade in ihren Heimspielen nur schwer zu schlagen“, sagt er und verweist darauf, dass die SG die drittbeste Heimmannschaft der vergangenen Saison sei. „Ich bin mir sicher, dass dort der Knoten demnächst platzt und sie sich in der Tabelle nach oben orientieren.“

TuS Burgschwalbach – SF Höhr-Grenzhausen (So., 15 Uhr). „Es ist nicht so einfach das auf den Punkt zu bringen“, sagt Spfr-Trainer Almir Ademi zum verpatzten Saisonstart der Kicker vom Flürchen. „Wir wissen, was Sache ist. Die Leistung gegen Niederroßbach hat zuletzt gestimmt, nur das Ergebnis passte nicht.“ Bange machen gilt daher trotz der überaus dürftigen Ausbeute von lediglich einem Pünktchen nicht bei den Sportfreunden. „Wenn es uns gelingt, ans Maximum zu kommen, dann können wir in Burgschwalbach bestehen.“ Beim Unternehmen „den Bock endlich umstoßen“ stützt sich Ademi unter anderem auf Beobachtungen aus der Burgschwalbacher Partie gegen Lautzert. „Sie können auf ihre eingespielte Formation zurückgreifen, die seit Jahren bekannt ist. Da gibt’s keine großen Überraschungen.“

Überrascht ist indes TuS-Trainer Timo Wiimmer über den Fehlstart des kommenden Kontrahenten, warnt aber eindringlich vor den Westerwäldern. „Es sind ja erst fünf Spiele gespielt. Sie gehören von ihrem Potenzial her in ganz andere Regionen der Tabelle. Und angeschossene Tiger sind immer besonders gefährlich.“ Die Rot-Schwarzen vom Stellweg haben zuletzt nicht nur im Rheinlandpokal aufhorchen lassen, sondern kassierten aus den jüngsten beiden Begegnungen vier Zähler ein. Diesen „Mini-Lauf“ gilt es fortzusetzen, obwohl die Burgschwalbacher zuletzt beim 1:1 in Vettelschoß zwei Zähler hatten liegen lassen.

„Trotz einiger Ausfälle wollen wir da weiter machen, wo wir zuletzt aufgehört haben“, peilt Wimmer beim vierten Auftritt vor eigenem Publikum den dritten Dreier an. „Das täte der Seele und dem Konto gut, wenn der Abstand zum ersten Abstiegsplatz auch mal einen Ausrutscher verzeiht.“ Verzichten muss Wimmer am Sonntag auf Kevin Siekmann und Routinier Janosch Lauter, der mit einem Innenbandanriss im Knie noch länger fehlen dürfte.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod – TuS Asbach (So., 15 Uhr). Bei der SG Ahrbach gab es bereits nach der Pokalniederlage gegen die Spfr Eisbachtal eine Veränderung im Trainerteam. René Reckelkamm gehört auf eigenen Wunsch nicht mehr länger zum Trainerteam um Mit-Trainer Zvonko Juranovic und Torwarttrainer Florian Scheid. „Momentan läuft es nicht so, wie wir das alles erwartet haben“, findet auch Juranovic, der mit seinen Mannen im Heimspiel den Bock umstoßen möchte. Die jüngste Niederlage im Schatten des Girkenrother Kirmesbaums sei „extrem ärgerlich“ gewesen. Juranovic sah seine Elf stärker, und „wenn man auswärts vier Tore schießt, sollte man auch etwas mitnehmen“. Einen Vorwurf will er seinen Spielern aber nicht machen, denn „die hauen sich richtig rein“. Vielleicht fehle ein Erfolgserlebnis, damit es besser läuft, glaubt der Trainer.

„Der Knoten soll nun endlich platzen, die Mannschaft hat es mehr als verdient.“

Zvonko Juranovic, Trainer SG Ahrbach

„Der Knoten soll nun endlich platzen, die Mannschaft hat es mehr als verdient“, so Juranovic. Den Gegner schätzt er als „spielstarke und sehr organisierte Mannschaft“ ein. „Wir müssen die Fehler, die uns die Punkte gekostet haben, von Anfang an abstellen“, gibt der ehemalige Defensivspieler vor. Nicht mitwirken kann am Sonntag Markus Rausch.

Die Asbacher mussten zuletzt zwei Niederlagen einstecken. Trainer Simone Floris kann die aber einschätzen: „Das waren auch nicht so leichte Gegner, das waren zwei knappe Spiele und das kann dann mal passieren.“ Man hätte durchaus auch Punkte mitnehmen können, so das Empfinden des Italieners. „Wir haben keine Panik, wir versuchen, einfach an diesen Schrauben ein wenig zu drehen“, sagt der Trainer.

Die kommende Partie schätzt er als „interessant“ ein. Auch den Asbachern ist nicht verborgen geblieben, dass die Hausherren noch nach ihrer Form suchen. „Das wird sicherlich ein anderes Spiel wie die vergangenen zwei Jahre.“ Der TuS will seiner Linie treu bleiben, „wir haben aber auch gemerkt, dass wir uns in manchen Situationen vielleicht ein wenig anders verhalten müssen“. Das Ziel der Floris-Elf ist klar: „Wir fahren dahin, um zu gewinnen.“ Dabei werden drei Spieler urlaubsbedingt fehlen. „Ein Leistungsgefälle erwarte ich jedoch nicht“, sagt Floris abschließend.

FC Kosova Montabaur – SG Herschbach/Girkenroth/Salz (So., 15 Uhr, in Horressen an der Waldschule). „Wir bekommen taktisch nichts von dem auf den Platz, was wir unter der Woche einstudieren“, lautet die ehrliche Analyse von Kosovas Co-Trainer Mesut Karadeniz. Die Niederlage in Windhagen sei enttäuschend gewesen, denn der Gegner sei keinesfalls stärker gewesen. „Wir müssen uns mit und gegen den Ball verbessern, sonst gehen wir wieder leer aus“, warnt der Co-Trainer. Mit Endrit Bungu, Muhamet Pajic und Erion Alushaj werden drei Spieler fehlen, „die uns wehtun“, so Karadeniz. Dennoch hoffe man im Kosova-Lager auf die ersten drei Punkte der Saison.

„Wer den (Dirk, Anm. d. Red.) Hannappel kennt, weiß, dass seine Jungs funktionieren werden“, schätzt Karadeniz mit Blick auf den Mitaufsteiger und deren Trainer ein. Mut mache seinen Spielern der Blick auf die Gegentor-Anzahl des Gegners. „Wahrscheinlich ist die Abwehr nicht ganz sattelfest, da wollen wir Nadelstiche setzen.“

i Mladen Kulis, Trainer des FC Kosova Montabaur, kann mit dem Saisonstart noch nicht zufrieden sein. Gelingt im Aufsteigerduell gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz ein erstes Erfolgserlebnis? Andreas Hergenhahn

Dass sich seine Mannschaft vor allem im Abwehrverhalten noch verbessern muss, das ist auch Dirk Hannappel nicht verborgen geblieben. „Das eine klappt schon ganz gut“, spricht der erfahrene Trainer die zwölf geschossenen Tore an, „das andere noch gar nicht“, blickt er auf die 18 Gegentreffer. „Wir verteidigen extrem naiv. Wir können nicht immer so viele Tore schießen, das geht nicht immer gut und das haben wir in manchen Spielen schon zu spüren bekommen“, so Hannappel. Gerade gegen „einen direkten Konkurrenten“, wie es Hannappel einschätzt, sei ein Erfolg wichtig. „Ich habe das Gefühl, dass die Tabelle so langsam formen annimmt, daher wollen wir Kosova auf Distanz halten. Zumal sie ja – aus selbst genannten Gründen – im Laufe der Saison auch immer stärker werden.“

Auftrieb gebe seinem Team natürlich der jüngste Kirmes-Erfolg. Auch bei der anschließenden Feier sei „alles gut gegangen“. „Der Sieg war nach drei Niederlagen natürlich sau wichtig, dann darf man auch mal feiern. In dem Alter darf das dann eh nicht mehr in den Knochen stecken, von daher sind wir nahezu in Bestbesetzung“, so der 57-Jährige, der nach eigenen Angaben selbst nicht mehr in die Kirmes-Sause involviert war.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – SV Windhagen (So., 15 Uhr, in Weroth). Hundsangens Trainer Thomas Schäfer ist bekannt dafür, viel auf Sportplätzen rumzukommen und jeden Gegner intensiv zu beobachten. Was er bei Aufsteiger Windhagen gesehen hat, begeisterte ihn regelrecht. Die Mannschaft habe ihn „echt überrascht“, da seien „gute Kicker“ dabei. „Gerade in der mittleren Schiene, dazu habe sie einen top Linksverteidiger und mit Can Sülzen einen, der die Torjägerliste anführt“. Ballsicher, gutes Passspiel, extrem sichere Innenverteidiger, guter Spielaufbau, guter Plan – die Lobeshymne lässt sich fortsetzen. Was Schäfer daraus schließt? „Es geht darum, dem Gegner unser Spiel aufzuzwingen und extrem viel zu arbeiten, weil es eine harte Nuss ist, Windhagen zu knacken“, macht er klar. Trotz der Doppelbelastung durch das Pokalspiel in Müschenbach müsse sein Team in der Lage sein, „am Sonntag Gas zu geben und unser Spiel durchzubringen“, so Schäfer. „Wir dürfen uns auf keinen Fall noch mal so eine Leistung erlauben, wie wir das letzten Samstag in Gemünden gemacht haben“, ergänzt Schäfer mit Blick auf das jüngste 0:6 gegen Westerburg. „Aber ich glaube, die Jungs haben das verstanden. Das war ein Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit.“ Nicht dabei sein kann neben den Langzeitverletzten Robin Stahlhofen.

i Enes Özbek (vorne) erwartet mit seinem SV Windhagen eine schwere Auswärtsaufgabe bei der SG Hundsangen. Dennoch rechnet sich der Trainer des Aufsteigers Chancen aus für sein Team. Marco Rosbach

„Wir erwarten einen absoluten Topgegner“, weiß auch Windhagens Coach Enes Özbek, dass auf seine hochgelobte Mannschaft ein dicker Bezirksliga-Brocken wartet. Hundsangen sei heimstark und habe einen erfahrenen Trainer, daher sei ihm klar: „Wenn wir eine Chance haben wollen, etwas Zählbares mitzunehmen, müssen wir an unsere absolute Leistungsgrenze gehen.“ Um das machen zu können, müsse man aus dem Vollen schöpfen können – und da stelle sich die Lage besser dar als in den vergangenen Wochen. „Die Verletzten kehren zurück, und Miguel Salz, ein ganz wichtiger Spieler für uns, hat gegen Kosova einen Kurzeinsatz bekommen“, berichtet der SV-Coach. „Wir haben mehr Optionen, erwarten aber auch eine sehr dominante Heimmannschaft.“ Es gelte, die Stärken auszuspielen und Hundsangen gefährlich zu werden.

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (So., 15 Uhr, in Lautzert). Vor etwas mehr als zwei Wochen trafen beide Teams in der zweiten Rheinlandpokalrunde aufeinander. Die Hausherren siegten in Lautzert mit 2:1 nach Verlängerung. Der Pokalerfolg ist Lautzerts Spielertrainer Justin Keeler noch gut in Erinnerung, er weiß den Erfolg genau einzuschätzen: „Aus dem Spiel weiß ich, dass wir uns über 120 Minuten maximal strecken mussten, um uns das Spielglück zu erarbeiten, um dann ein Tor mehr zu schießen.“ Der ehemalige Westerburger Spieler geht aber von einem anderen Spiel aus. „Seitdem ist Westerburg auch schon wieder zwei Siege und 14 geschossene Tore weiter als wir. Dazu kommt noch die Tabellenführung.“ Keeler kennt die Gegenüber bestens und zollt seinen Ex-Mitspielern großen Respekt: „Seit Jahren gibt es eine stetige Weiterentwicklung, bei einem Stamm, der größtenteils zusammen bleibt und zusammen hält. Dazu sieht man in deren Spiel das Jahr Rheinlandliga. Es ist reifer geworden.“

Respekt vor dem Gegner hat auch Keelers ehemaliger Mitspieler und heutiger Trainer der Gäste, Christian Hartmann. „Sie haben im Kalenderjahr 2024/25 nur gegen Betzdorf verloren und sind ein absolutes Schwergewicht der Liga. Ich habe schon vor dem Pokalduell gesagt, dass nicht viele in Lautzert oder Berod punkten werden.“ Im Vergleich zum Pokalspiel soll seine Elf die „wenigen Möglichkeiten, die sich uns bieten werden, besser nutzen“. Gegen „den mit Abstand überragendsten Keeper der Liga“, wie es Hartmann formuliert. Im Gegensatz zum Spiel in Betzdorf wird Hrvoje Vincek, der aus dem Urlaub zurückkehrt, wieder zwischen den Pfosten stehen. „Er wurde aber gut vertreten, am Keeper lag unsere Niederlage sicher nicht“, kommentiert Keeler.

Nach dem „Statement-Sieg“, dem 6:0 gegen die SG Hundsangen, verspürt Hartmann keinen zusätzlichen Druck. „Ganz im Gegenteil, das dient als Motivationsschub. Alle geben auf dem Training Gas, ziehen gut mit. Über die Einstellung und den Spaß kommen wir dann zum Erfolg. Wenn wir unsere Leistung aufs Feld bringen, ist es schwer, gegen uns zu gewinnen.“ Genau so soll es aus Sicht des Trainers weitergehen.

i Schwere Gegner: Tyler Brand (links) und die SG Lautzert kommen nicht zum Durchatmen. Nach dem Auswärtsspiel bei der SG 06 Betzdorf empfängt die Elf von Spielertrainer Justin Keeler Tabellenführer SG Westerburg. Die Fußballer vom Bühl um Robin Moosakhani (rechts) spielen in Vettelschoß. Manfred Böhmer/balu

SG St. Katharinen/Vettelschoß – SG 06 Betzdorf (So., 15.30, in Vettelschoß). „Uns ist bewusst, dass wir als absoluter Außenseiter in das Spiel gehen“, schätzt Christoph Binot, Trainer des Aufsteigers ein. Im Vergleich zur Vorwoche werde er „Wechsel auf mehreren Positionen“ vornehmen. Damit verfolgt er einen genauen Plan: „Wir wollen mit hungrigen und motivierten Spielern den Betzdorfern die individuellen Stärken nehmen und ihnen das Leben schwer machen.“

Die Gäste konnten die erste Bezirksliga-Niederlage im Kalenderjahr (2:3 gegen Hundsangen) mit dem Heimsieg gegen die SG Lautzert schnell vergessen machen. „Ich hatte ohnehin direkt das Gefühl, dass das die Jungs einordnen konnten“, blickt Enis Caglayan, der Betzdorfer Trainer, noch einmal zurück. Nun wolle man erneut eine Serie starten und in Vettelschoß nachlegen. „Wir bekommen deren Ergebnisse mit. Sie sind seit fünf Pflichtspielen unbesiegt, hinzu kommen Ergebnisse wie der Pokalsieg gegen Wirges. Das kann keine schlechte Mannschaft sein“, so Caglayan.

Der eigene Kader füllt sich mehr und mehr. Mirnes Saranovic und Maris Stephan werden aus privaten Gründen ausfallen, zudem sei Leon Boger angeschlagen und Hikmet Aydin erkältet. „Das entscheidet sich jeweils kurzfristig“, sagt der SG-06-Trainer über deren Einsätze. Er ist froh über viele Optionen: „Der Konkurrenzkampf ist brutal. Die Jungs können aber auch das alles vernünftig einordnen. Uns steht noch eine lange Saison bevor.“

Trainertipp der Bezirksliga Ost

Justin Keeler (SG Lautzert/Berod)

SG Malberg - FCB Niederroßbach 0:2 / SG Müschenbach - TuS Montabaur 0:4 / B’schwalbach - Höhr-Grenzhausen 1:2 / SG Ahrbach - TuS Asbach 1:1 / Kos. Montabaur - SG Herschbach 3:3 / SG Hundsangen - SV Windhagen 2:0 / SG Lautzert - SG Westerburg 1:0 / SG St. Katharinen - SG 06 Betzdorf﻿ 1:3