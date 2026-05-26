Das Spiel um Platz eins in der Bezirksliga Ost krönt eine packende Saison. Was erwarten diejenigen, die mit ihren Teams die Stärke der Überflieger teils deutlich zu spüren bekommen haben? SG 06 Betzdorf oder SG Malberg: So tippen die anderen Trainer.
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High Noon in der Bezirksliga Ost: Was im klassischen Western das Pistolenduell Mann gegen Mann war, ist hier und heute das Gipfeltreffen zwischen der SG 06 Betzdorf und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Wie bei Highlander, einem anderen Filmklassiker, heißt es am Ende: Es kann nur einen geben.