SG06 Betzdorf oder SG Malberg? So tippen die Bezirksliga-Trainer den Aufstiegskracher Marco Rosbach 26.05.2026, 11:12 Uhr

i Das Titelrennen zwischen der SG Malberg (links Justin Nagel) und der SG 06 Betzdorf (rechts Oliver Cano Cifuentes) hatte einiges zu bieten - späte Wendung inklussive, als Betzdorf am vorletzten Spieltag patzte und Malberg doch noch nach Punkten gleichzog. Am Mittwochabend in Westerburg ist alles, was war, vergessen. Dann zählt nur noch der Moment für die beiden überragenden Mannschaften dieser Saison in der Bezirksliga Ost. Jürgen Augst/byJogi

Das Spiel um Platz eins in der Bezirksliga Ost krönt eine packende Saison. Was erwarten diejenigen, die mit ihren Teams die Stärke der Überflieger teils deutlich zu spüren bekommen haben? SG 06 Betzdorf oder SG Malberg: So tippen die anderen Trainer.

High Noon in der Bezirksliga Ost: Was im klassischen Western das Pistolenduell Mann gegen Mann war, ist hier und heute das Gipfeltreffen zwischen der SG 06 Betzdorf und der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Wie bei Highlander, einem anderen Filmklassiker, heißt es am Ende: Es kann nur einen geben.







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