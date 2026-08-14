Am Sonntag steht in der Bezirksliga Ost das Derby zwischen dem TuS Asbach und dem SV Windhagen an. Wir haben im Vorfeld die beiden Trainer Christoph Binot und Enes Özbek zum Kurzinterview gebeten.
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Während der TuS Asbach am ersten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost mit 0:4 in Niederroßbach verlor, unterlag der SV Windhagen der SG Hundsangen mit 1:4. Am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) treffen sich die Teams zum Derby in Asbach. Wir haben die Trainer Christoph Binot und Enes Özbek im Vorfeld zum Kurzinterview gebeten.