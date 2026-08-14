Trainer im Interview
So gehen der TuS Asbach und der SV Windhagen ins Derby
Bereits im Amtpokal, der vor wenigen Wochen in Buchholz stattfand, trafen der SV Windhagen (weiße Trikots) und der TuS Asbach au
Bereits im Amtpokal, der vor wenigen Wochen in Buchholz stattfand, trafen der SV Windhagen (weiße Trikots) und der TuS Asbach aufeinander. Am Sonntag steht das nächste Derby an - diesmal im Rahmen des zweiten Spieltags in der Bezirksliga Ost.
Heinz-Werner Lamberz

Am Sonntag steht in der Bezirksliga Ost das Derby zwischen dem TuS Asbach und dem SV Windhagen an. Wir haben im Vorfeld die beiden Trainer Christoph Binot und Enes Özbek zum Kurzinterview gebeten.

Lesezeit 2 Minuten
Während der TuS Asbach am ersten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Ost mit 0:4 in Niederroßbach verlor, unterlag der SV Windhagen der SG Hundsangen mit 1:4. Am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) treffen sich die Teams zum Derby in Asbach. Wir haben die Trainer Christoph Binot und Enes Özbek im Vorfeld zum Kurzinterview gebeten.
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