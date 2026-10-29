Am Freitag in Hundsangen Sind für die Burgschwalbacher aller guten Dinge sechs? Stefan Nink 29.10.2026, 12:19 Uhr

i Nico Goliasch (am Ball) überzeugte mit seinem Bruder Tizian in der Burgschwalbacher Innenverteidigung. Guckheims Alexander Leonardo Kolb kommt in dieser Szene viel zu spät. Thorsten Stötzer

Da beide Kontrahenten auf Punkte angewiesen sind, dürfte am späten Freitagabend die Besucher des Bezirksliga-Kicks zwischen der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und der TuS Burgschwalbach einiges erwarten. Die Gäste wollen endlich auswärts was holen.

Beim kreisübergreifenden Derby der Fußball-Bezirksliga Ost stehen sich am Freitagabend ab 20 Uhr im Buch mit der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und der TuS Burgschwalbach zwei Lokalrivalen gegenüber, die im bisherigen Verlauf der Saison ihren gesteckten Zielen hinterherlaufen.







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