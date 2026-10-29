Da beide Kontrahenten auf Punkte angewiesen sind, dürfte am späten Freitagabend die Besucher des Bezirksliga-Kicks zwischen der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und der TuS Burgschwalbach einiges erwarten. Die Gäste wollen endlich auswärts was holen.
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Beim kreisübergreifenden Derby der Fußball-Bezirksliga Ost stehen sich am Freitagabend ab 20 Uhr im Buch mit der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und der TuS Burgschwalbach zwei Lokalrivalen gegenüber, die im bisherigen Verlauf der Saison ihren gesteckten Zielen hinterherlaufen.