Simone Floris’ Erfolgskapitel in Asbach endet im Sommer

Der TuS Asbach muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Warum Erfolgscoach Simone Floris nach dann vier Jahren den Verein verlassen wird, obwohl der TuS auf einem starken dritten Platz in der Bezirksliga Ost überwintert.
Lesezeit 4 Minuten
Eigentlich konnten sich Verantwortliche, Spieler und Fans des TuS Asbach auf ruhige Feiertage einstellen. Die Überraschungsmannschaft der Fußball-Bezirksliga Ost steht mit 34 Punkten auf Platz drei der Tabelle und begeistert auch die Konkurrenz mit tollem Fußball.