Nachdem der Favorit mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Halbzeit gingen, überließen sie dem Gastgeber aus Neuwied in der zweiten Hälfte ein wenig mehr vom Spielgeschehen. Der Primus schlug dann zum richtigen Moment zu.

Die Spvgg EGC Wirges bleibt das Maß aller Dinge in der Fußball-Bezirksliga Ost. Beim HSV Neuwied siegte der Ligaprimus glatt mit 4:0 (2:0) und untermauerte somit seine Ausnahmestellung in der Liga. Aber trotz der deutlichen Niederlage war HSV-Coach Stefan Fink in vielen Punkten gar nicht so unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die Jungs haben sehr viel in das Spiel investiert. Vor allem in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit sah ich uns als gleichwertig an.“

Die EGC Wirges ist auf dem Weg in die Rheinlandliga, das belegen mittlerweile neun Siege aus den letzten zehn ungeschlagenen Partien. Und auch der HSV Neuwied fand letztendlich keine Mittel, um gegen den Traditionsverein aus dem Westerwald zu einem Erfolgserlebnis zu kommen. Bezeichnend, dass die Gastgeber erst nach einer halben Stunde mit einem Distanzschuss aus 25 Metern den ersten Torschuss überhaupt auf das Tor der EGC verbuchen konnten.

Ronaldo Kröber trifft und bereitet vor

Dabei konnte der HSV das Spielgeschehen auf dem Platz fast eine Stunde lang durchaus ausgeglichen gestalten. Allerdings wirkten die Gäste in Sachen Spielaufbau strukturierter, oft einen Gedankengang schneller und eben auch effektiver – das führte zu zwei schnellen Treffern. Tor Nummer eins fiel nach gut zwanzig Minuten. Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte landete auf der rechten Seite bei Berkan Yavuz der sich zur Torauslinie durchsetzte und mit einer punktgenauen Flanke Mitspieler Ronaldo Körber den ersten Treffer an diesem Nachmittag auflegte. Fünf Minuten später war der Torschütze abermals mit eingebunden. Dieses Mal als Vorbereiter, indem er das Spielgerät dem besser platzierten Jonas Simek auflegte, der problemlos zur Pausenführung vollendete.

Nach der Pause schien Wirges anfangs bereits in den Verwaltungsmodus zu schalten. „Das hatten wir in der Kabine so besprochen. Wir haben uns bewusst etwas fallen gelassen, um den Gegner mehr Raum zu geben“, so der Wirgeser Trainer Sven Baldus. Daher hatte Neuwied in dieser Phase auch seine besten Möglichkeiten. Doch letztendlich schaffte es keiner der Deichstädter, sich entscheidend durchzusetzen. Und als der eingewechselte Wirgeser A-Jugendspieler Simon Odenthal nach einem Eckball per Kopf den dritten Treffer markiert hatte, war die Partie endgültig entschieden. „Das zeigt, dass wir auf unseren Nachwuchs bauen können. Sowohl Simon als auch Jan Friesen sind beide Jungs aus dem jüngeren A-Jugend-Jahrgang und haben sich heute klasse in das Team eingefügt“, meinte Baldus.

„In der Phase, wo wir eigentlich am Anschlusstreffer dran waren, haben sie uns gleich mit der ersten Möglichkeit nach der Pause endgültig den Stecker gezogen. “

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

Klasse eingefügt hatte sich auch Kröber. Der zur Winterpause von Cosmos Koblenz gewechselte Angreifer sorgte mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag für den 4:0-Endstand (83.). „Wirges hat hier wieder einmal seine Extraklasse aufgezeigt. In der Phase, wo wir eigentlich am Anschlusstreffer dran waren, haben sie uns gleich mit der ersten Möglichkeit nach der Pause endgültig den Stecker gezogen. Wir müssen jetzt weiter arbeiten, um in Hundsangen etwas Zählbares einzusammeln“, bilanzierte Fink.

HSV Neuwied – EGC Wirges 4:0 (2:0)

Neuwied: Buchner – Christ (82. Fensterseifer), Francois, Christof Fink, Goßler – Ahrendt, Finkenbusch (71.Engel), Seemann (62. Daun), Mashayzade (75. Husen Ali), – Kaiser (83. Triesch), Landi.

Wirges: Schröder – Wick, Kneuper, Lewer, Krissel (75.Schmidt) – Simek (75. Friesen), Klöckner, Klein – Yavuz (58. 0denthal), Kröber (84. Heinz), Williams-Noss.

Tore: 1:0 Ronaldo Kröber (21.), 2:0 Jonas Simek (27.), 3:0 Simon Odenthal (63.), 4:0 Robaldo Kröber (83.).

Zuschauer: 170.

Schiedsrichter: Patrick Böttcher (Lykershausen).