In der Hinrunde setzte sich der FC Borussia Niederroßbach mit 2:1 gegen die TuS Burgschwalbach durch. Die Vorzeichen für das Rückspiel seien jedoch bescheiden, befürchtet Trainer Metin Kilic. Die Gastgeber haben aber deutlich größere Sorgen.
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Ihren dritten Tabellenplatz haben die Fußballer des FC Borussia Niederroßbach inzwischen eingebüßt – und es könnte noch weiter nach unten gehen in der Tabelle der Bezirksliga Ost. Gemessen an der Situation der TuS Burgschwalbach, bei der das Team aus dem Hohen Westerwald am Sonntag (15 Uhr) gastiert, ist das in der Schlussphase der Saison aber ein Luxusproblem.