Nun kann Betzdorfs Konzentration endgültig dem Spitzenspiel am Wochenende gegen Wirges gelten. Dass dann die Tabellenführung winkt, hat die SG 06 neben dem Patzer des Konkurrenten aber auch der eigenen Leistung in Nistertal zu verdanken.

Es ist angerichtet für das Topspiel der Fußball-Bezirksliga Ost am kommenden Sonntag zwischen der SG 06 Betzdorf und der Spvgg EGC Wirges. Die Betzdorfer haben ihre Aufgabe bei der SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau mit einem 6:1 (2:0)-Auswärtssieg bravourös gemeistert, während der Ligaprimus aus Wirges gleichzeitig im Heimspiel gegen die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth patzte (0:3). Nur noch ein Punkt trennt die einzig verbliebenden, beiden Titelkandidaten, deren Fokus nun auf dem direkten Duell auf dem Bühl liegt.

Die SG Alpenrod wollte nach zuletzt ansprechenden Leistungen ein Zeichen setzen, rannte dabei aber gegen den Rangzweiten von der Sieg ins offene Messer. Zwar setzte Johannes Rahn als Taktgeber Impulse für das Spiel nach vorne, auf der Sechserposition entstanden durch das Fehlen von Maximilian Mies jedoch entscheidende Lücken. Zudem waren die Hausherren diesmal nicht eng genug am Gegner dran, der die Freiräume in zügigen Umschaltsituationen zu nutzen verstand. Niklas Spies versenkte den zweiten Ball eiskalt zum 0:1 (12.). Robin Moosakhani sorgte für die Doppelführung (20.).

Alpenrod zeigt gute Ansätze

„Wir haben gut ins Spiel reingefunden und waren relativ effektiv“, schilderte Betzdorfs Trainer Enis Caglayan die Kaltschnäuzigkeit seiner Angreifer. Die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen, gute Ansätze waren durchaus sichtbar. Im letzten Drittel mangelte es jedoch in den Pässen an Klarheit und Entscheidungsfindung. Bei Möglichkeiten von Denis Olejnikov (15.), Rahn per Fallrückzieher (23.) und Adil Aydin (25.) fehlte auch das Quäntchen Glück. Die Gäste waren bei ihren Vorstößen mit viel Tempo unterwegs und hätten ihrerseits den Vorsprung ausbauen können. Temel Uzun fand wiederholt in Alpenrods Schlussmann Christopher Müller seinen Meister (13., 33.) und Marius Hüsch vergab ein dickes Ding (32.).

Beim 0:3 machte sich zum wiederholten Male die individuelle Klasse des Aufsteigers bemerkbar. Den Steckpass von Butrint Jashari brachte Ersel Sahin entschlossen im Tor unter (57.). Nachdem vom Anstoß weg Hachem Dachraoui der Anschlusstreffer zum 1:3 gelang, keimte noch einmal Hoffnung auf bei den Platzherren. In der Folge gab es auf beiden Seiten zahlreiche Ungenauigkeiten, die Partie verflachte zusehends. Der spätere Sieger profitierte nun von einigen Alpenroder Fehlern, die zu unnötigen Freistößen und Ecken führten. Sehenswert die Schusstechnik Moosakhanis, dessen direkter Freistoß zum 1:4 die Begegnung praktisch entschied (70.). Abgezockt zeigte sich auch Torjäger Uzun beim Tor zum 1:5 (80.). Dessen Ecke köpfte Leon Dhariwal zum 100. Saisontor der Elf vom Bühl zum 1:6- Endstand ein (88.).

„Der Gegner hat zwei Kontertore vorgelegt und von unseren Fehlern profitiert.“

Björn Hellinghausen, Spielertrainer SG Alpenrod

„Das Resultat spiegelt nicht den Verlauf wider. Der Gegner hat uns stark gefordert“, behielt Caglayan mit seinen Jungs durch den achten Sieg in Folge eine blütenweiße Weste im neuen Jahr. „Der Gegner hat zwei Kontertore vorgelegt und von unseren Fehlern profitiert. Heute haben wir nicht gut verteidigt und unsere eigenen Chancen nicht genutzt“, war auch Björn Hellinghausens Meinung identisch, dass seine Mannschaft am Ende unter Wert geschlagen wurde.

SG Alpenrod-L./N./U. – SG 06 Betzdorf 1:6 (0:2)

Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau: Müller – Rapita (75. Meyer), Breuer, Heidrich, Benner (55. Pinkert) – Falk (85. Glanz) – Dachraoui, Rahn, Aydin – Olejnikov (69. Scherreiks), Hellinghausen (85. Jung).

Betzdorf: Althoff – Milosevic, Hüsch (46. Dhariwal), Aydin, Cano Cifuentes – Jashari (75. Stephan), Heinrich (60. Houta) – Spies, Moosakhani (85. Becker), Sahin – Uzun.

Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein).

Zuschauer: 101.

Tore: 0:1 Niklas Spies (12.), 0:2 Robin Moosakhani (20.), 0:3 Ersel Sahin (57.), 1:3 Hachem Dachraoui (58.), 1:4 Robin Moosakhani (70.), 1:5 Temel Uzun (80.), 1:6 Leon Dhariwal (88.).