Mit Spannung war Thomas Schäfers Rückkehr erwartet worden, doch mit diesem Ausgang des Spitzenspiels der Bezirksliga Ost zwischen der SG Westerburg und der SG Hundsangen dürften die wenigsten gerechnet haben. Der Gäste erlebten ein wahres Debakel.

Die Rückkehr zu seinem Ex-Klub hatte sich Thomas Schäfer, jetzt in Diensten der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth, ganz anders vorgestellt. Selten war er in seiner Trainerlaufbahn so frustriert wie nach der 0:6 (0:4)-Klatsche bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod im Topspiel der Bezirksliga Ost. Seine Elf war nach dem überzeugenden 3:2-Heimsieg gegen die SG Betzdorf aus der Vorwoche nicht wiederzuerkennen. Im Duell zweier ungeschlagener Spitzenteams versuchten die Gäste auf der unebenen Gemündener Fronwiese die Aufgabe spielerisch zu lösen. Dieser Ansatz ging gründlich in die Hose.

„Wir haben den Turbo eingeschaltet, als wären wir im ICE mit 250 Sachen unterwegs.“

Christian Hartmann, Trainer SG Westerburg

Der Tabellenführer aus Westerburg hingegen hatte ein schlüssiges Konzept, um mit langen Bällen hinter die letzte Reihe zu kommen und mit Tempo durch Tobias Schnabel und Tom Luca Gros über die Außenbahnen Lücken zu reißen. Diese Taktik ging auf und brachte Westerburgs Christian Hartmann vor 250 Zuschauern ins Schwärmen: „Wir haben den Turbo eingeschaltet, als wären wir im ICE mit 250 Sachen unterwegs.“ Seine Mannschaft wirkte von Beginn an hochmotiviert, außerordentlich kompakt und zielstrebig. Tugenden, welche die Gäste über die gesamte Distanz nicht auf den Rasen brachten. Die Spannung fehlte genauso wie Körpersprache und Robustheit – sozusagen kein Erwachsenenfußball, wie man zu sagen pflegt.

i Nur selten konnte sich die SG Hundsangen um Marc Henkes (rechs) gegen die Westerburger (von links Leonard Ries und Pascal Kreckel) behaupten. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Entsprechend brannte die heimische SG vornehmlich im ersten Durchgang ein Feuerwerk ab und erteilte dem hochgehandelten Gegner eine Lehrstunde. Auf Zuspiel Schnabels eröffnete Westerburgs Kapitän David Gläser den Torreigen (8.), ehe der direkte Freistoß von Albert Kudrenko zum 2:0 passte (14.) und Tom Luca Gros zum 3:0 abstaubte (37.). Danach stellte Schnabel sogar auf 4:0 (40.). Die Gäste hatten bis dahin keinerlei Zugriff und verzettelten sich wiederholt gegen bissige Platzherren in Einzelaktionen. So makaber es klingen mag: Nach Rettungstaten von Keeper Patrick Weimer gegen Gläser (10.), Schnabel (12.) und Devin Mohr (43.) war die SG Hundsangen zur Pause mit dem Resultat noch gut bedient.

Ergebnis entspricht auch in der Höhe dem Spielverlauf

Mit einem Dreifachwechsel sah Thomas Schäfer sofortigen Handlungsbedarf nach Wiederbeginn und sorgte primär mit dieser Maßnahme auf den Außenverteidigerpositionen für größere Stabilität. Nach vorne gelang allerdings weiterhin denkbar wenig. Marc Tautz (49.), Marc Henkes (72.) und Luca Heller (Pfosten, 87.) verpassten eine Ergebniskorrektur. Im Abschluss blieben die Hausherren konsequenter. Mit größerer Überzeugung im Strafraum sorgten Schnabel (70.) und Gläser (80.) für das 6:0, das, da waren sich beide Trainer einig, auch in der Höhe absolut dem Spielverlauf entsprach.

„Fehler können passieren. Aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, kann ich nicht akzeptieren.“

Thomas Schäfer, Trainer SG Hundsangen

„Ich bin brutal enttäuscht. Wir haben die Vorgaben in keinster Weise umsetzen können. Fehler können passieren. Aber die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, kann ich nicht akzeptieren. Westerburg war uns in allen Belangen überlegen. Das kostet mich jetzt ein paar Stunden, um das zu verarbeiten, was hier abgelaufen ist", saß der Stachel bei Hundsangens Schäfer nach der ersten Saisonniederlage tief. „Ich bin selbst sprachlos. Wir waren von der ersten Minute mit viel Leidenschaft, Wille und Energie unterwegs und hochkonzentriert in den Zweikämpfen. Wir bleiben gallig. Das zeichnet uns aus", sprach Christian Hartmann beim Sieger von einem perfekten Nachmittag.

SG Westerburg - SG Hundsangen 6:0 (4:0)

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod: Leukel - Henry (69. A. Ebers), L. Jung, Holzhäuser, Kudrenko - Kreckel, Ries (73. Eisenmenger) - Gros (77. J. Ebers), D. Gläser (82. Zimmermann), Schnabel - Mohr.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: P. Weimer - Faulhaber (46. Hölzenbein), Steinebach, Dietz, Marquardt (46. Gloning) - Faßbender, Omotezako - J. Hannappel (46. Aßmann), Tautz (69. Heller), Henkes - Löw (73. Stahlhofen).

Schiedsrichter: Boris Stöber (Lahnstein).

Zuschauer: 250.

Tore: 1:0 David Gläser (8.) 2:0 Albert Kudrenko (14.), 3:0 Tom Luca Gros (37.), 4:0 Tobias Schnabel (40.), 5:0 Tobias Schnabel (70.) 6:0 David Gläser (80.).