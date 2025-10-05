Gegen starke Burgschwalbacher SG Westerburg landet Arbeitssieg nach frühem Dämpfer Rolf Schulze 05.10.2025, 09:00 Uhr

i Hier versucht David Gläser (2. von rechts) gegen den heranfliegenden Burgschwalbacher Simon Biebricher (rechts) zu klären, in zwei anderen Situationen war Westerburgs Kapitän vor dem TuS-Tor zur Stelle. Seine beiden Treffer entschieden das Spiel gegen die tapfer kämpfenden Gäste. Links beobachten Tom Luca Gros (Westerburg) und Mica Luis Schramm (Burgschwalbach) die Aktion. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die SG Westerburg musste sich gegen die TuS Burgschwalbach mächtig strecken, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Das gelang dem Tabellenzweiten zwar, doch die geschlagenen Gäste verdienten sich gute Noten.

Nach dem neunten Spieltag der Bezirksliga Ost ist die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod als einzige Mannschaft noch immer ungeschlagen. Beim 3:1 (2:1)-Heimsieg gegen die TuS Burgschwalbach traf der Tabellenzweite allerdings auf einen disziplinierten Gegner, der sich erst in der Nachspielzeit endgültig geschlagen geben musste.







