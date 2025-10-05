Die SG Westerburg musste sich gegen die TuS Burgschwalbach mächtig strecken, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Das gelang dem Tabellenzweiten zwar, doch die geschlagenen Gäste verdienten sich gute Noten.
Nach dem neunten Spieltag der Bezirksliga Ost ist die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod als einzige Mannschaft noch immer ungeschlagen. Beim 3:1 (2:1)-Heimsieg gegen die TuS Burgschwalbach traf der Tabellenzweite allerdings auf einen disziplinierten Gegner, der sich erst in der Nachspielzeit endgültig geschlagen geben musste.