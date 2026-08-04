Einstiger Dino ist zurück SG Weitefeld ist wieder da, wo „der Verein sich sieht“ Jens Kötting 04.08.2026, 07:00 Uhr

i Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken 2026/27, hinten von links: Ferdinand Schell, Nicolai Mudersbach, Severin Schlosser, Jan Niklas Mockenhaupt, Nils Warning, Niklas Rosenkranz, Dario Meyer; Mitte von links: Kevin Wiederstein (Trainer), Lucas Becker, Maris Stephan, Benjamin Becker, Kevin Szram, Sam Dustin Bimber, Emilian Hees, Stefan Häßler (Trainer); vorne von links: Tim Lennart Schneider, Furkan Celebi, Fabian Lohmar, Moritz Fuhrmann, Fynn Liedtke, Marik Mockenhaupt, Sven Henrichs, Benno Seibert. Es fehlen: Elias Ermert, Calvin Diehl, Sascha Cichowlas, Tom Duisenberg, Dominik Neitzert. Jürgen Augst/byJogi

20 Jahre lang, bis Juni 2024, spielte die SG Weitefeld in der Bezirksliga. Nach zwei Jahren im Kreisoberhaus ist die SG nun zurück – und ist gekommen, um zu bleiben. Mit einem guten Mix aus Alt und Jung soll die Aufstiegseuphorie mitgenommen werden.

Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken kehrt in ihr „Wohnzimmer“, die Fußball-Bezirksliga Ost, zurück. Nach dem Abstieg in der Saison 2023/24 sicherte sich das Team des Trainerduos Stefan Häßler und Kevin Wiederstein in der abgelaufenen Saison letztendlich souverän die Meisterschaft in der Kreisliga A1 und den damit verbundenen Aufstieg.







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