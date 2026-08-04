20 Jahre lang, bis Juni 2024, spielte die SG Weitefeld in der Bezirksliga. Nach zwei Jahren im Kreisoberhaus ist die SG nun zurück – und ist gekommen, um zu bleiben. Mit einem guten Mix aus Alt und Jung soll die Aufstiegseuphorie mitgenommen werden.
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Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken kehrt in ihr „Wohnzimmer“, die Fußball-Bezirksliga Ost, zurück. Nach dem Abstieg in der Saison 2023/24 sicherte sich das Team des Trainerduos Stefan Häßler und Kevin Wiederstein in der abgelaufenen Saison letztendlich souverän die Meisterschaft in der Kreisliga A1 und den damit verbundenen Aufstieg.