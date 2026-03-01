Kurz nach der Halbzeit hatte die SG Müschenbach/Hachenburg beste Chancen, um auf 3:0 erhöhen. Am Ende mussten sich die Westerwälder in ihrem Spiel bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß aber mit einem Remis begnügen.
Nach der Winterpause stand mit der Partie zwischen der SG St. Katharinen/Vettelschoß und der SG Müschenbach/Hachenburg in der Fußball-Bezirksliga Ost direkt ein richtiges Kellerduell an. Beide Mannschaften brauchten Punkte und bekamen diese auch, jedoch mit unterschiedlichen Gemütszuständen.