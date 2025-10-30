Durch die starken Regenfälle hatten beide Aufsteiger im direkten Duell mit den Begebenheiten zu kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fand der Gastgeber fortan immer besser ins Spiel und bewies am Ende das bessere Stehvermögen.
Technische Probleme, auf und neben dem Platz, waren die Schlagworte am Mittwochabend. Neben dem Platz sorgte der Ausfall der Internetseite „fussball.de“ als Informationsquelle für die Aufstellungen für Probleme. Auf dem Platz war es der seifige Untergrund, der beiden Teams während der neunzig Minuten zu schaffen machte.