Die SG St. Katharinen/Vettelschoß kämpft in der Bezirksliga Ost um den Klassenverbleib. Wenn dieser gelingen soll, ist ein Sieg am Sonntag gegen den Tabellenletzten SG Ahrbach Pflicht.
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Für die SG St. Katharinen/Vettelschoß haben die Wochen der Wahrheit begonnen. Soll der Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost gelingen, müssen aus den nächsten drei Spielen möglichst viele Erfolgserlebnisse her. Am Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr in Vettelschoß) ist ein Dreier gegen Schlusslicht SG Ahrbach entsprechend fest eingeplant.