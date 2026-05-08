Heimspiel gegen den Letzten SG St. Katharinen steht vor den Wochen der Wahrheit Lukas Erbelding 08.05.2026, 08:18 Uhr

i Vor zwei Wochen, im Heimspiel gegen den FC Borussia Niederroßbach, fuhr die SG St. Katharinen/Vettelschoß einen wichtigen Dreier ein. Auch gegen den Tabellenletzten SG Ahrbach soll nun ein Sieg gelingen. Heinz-Werner Lamberz

Die SG St. Katharinen/Vettelschoß kämpft in der Bezirksliga Ost um den Klassenverbleib. Wenn dieser gelingen soll, ist ein Sieg am Sonntag gegen den Tabellenletzten SG Ahrbach Pflicht.

Für die SG St. Katharinen/Vettelschoß haben die Wochen der Wahrheit begonnen. Soll der Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Ost gelingen, müssen aus den nächsten drei Spielen möglichst viele Erfolgserlebnisse her. Am Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr in Vettelschoß) ist ein Dreier gegen Schlusslicht SG Ahrbach entsprechend fest eingeplant.







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