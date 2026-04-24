Auf die SG St. Katharinen/Vettelschoß wartet in der Bezirksliga Ost eine schwierige Aufgabe gegen den FC Borussia Niederroßbach. Um den Kontakt zum rettenden Ufer zu halten, hofft die SG gegen den FC trotzdem auf etwas Zählbares.
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Nach der 0:1-Niederlage im Derby beim TuS Asbach geht es der Blick bei Fußball-Bezirksligist SG St. Katharinen/Vettelschoß nach vorn. Am Sonntag, 15.30 Uhr, will die SG gegen den FC Borussia Niederroßbach ihren zweiten Heimsieg einfahren und wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib sammeln.