Duell gegen Niederroßbach SG St. Katharinen möchte weiter mutig bleiben Lukas Erbelding 24.04.2026, 09:24 Uhr

i In der Hinrunde setzte sich der FC Borussia Niederroßbach gegen die SG St. Katharinen/Vettelschoß (rote Trikots) knapp mit 3:2 durch. Am Sonntag hofft die SG, im Kampf um den Klassenverbleib gegen den FC etwas Zählbares zu holen. Horst Wengenroth

Auf die SG St. Katharinen/Vettelschoß wartet in der Bezirksliga Ost eine schwierige Aufgabe gegen den FC Borussia Niederroßbach. Um den Kontakt zum rettenden Ufer zu halten, hofft die SG gegen den FC trotzdem auf etwas Zählbares.

Nach der 0:1-Niederlage im Derby beim TuS Asbach geht es der Blick bei Fußball-Bezirksligist SG St. Katharinen/Vettelschoß nach vorn. Am Sonntag, 15.30 Uhr, will die SG gegen den FC Borussia Niederroßbach ihren zweiten Heimsieg einfahren und wichtige Zähler im Kampf um den Klassenverbleib sammeln.







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