Duell am Samstagnachmittag SG St. Katharinen möchte in Malberg mutig auftreten Lukas Erbelding 29.04.2026, 13:05 Uhr

i In der Hinrunde war die SG St. Katharinen/Vettelschoß (rote Trikots) gegen die SG Malberg in der Regel einen Schritt zu spät, unterlag dem Aufstiegskandidaten mit 1:7. Am Samstag möchte es das Team aus dem Kreis Neuwied bei der SGM besser machen. Heinz-Werner Lamberz

Nach dem 4:2-Erfolg gegen den FC Borussia Niederroßbach tritt die SG St. Katharinen/Vettelschoß ihre Fahrt am Samstag zur SG Malberg mit viel Rückenwind an. Klar ist aber auch, dass sich die Gastgeber in der Favoritenrolle befinden.

Nach dem jüngsten 1:1 bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod peilt Aufstiegsaspirant SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in seinem nächsten Spiel in der Fußball-Bezirksliga Ost wieder einen Sieg an. Am Samstag, 16 Uhr, empfängt die SGM die SG St.







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