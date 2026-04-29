Nach dem 4:2-Erfolg gegen den FC Borussia Niederroßbach tritt die SG St. Katharinen/Vettelschoß ihre Fahrt am Samstag zur SG Malberg mit viel Rückenwind an. Klar ist aber auch, dass sich die Gastgeber in der Favoritenrolle befinden.
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Nach dem jüngsten 1:1 bei der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod peilt Aufstiegsaspirant SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in seinem nächsten Spiel in der Fußball-Bezirksliga Ost wieder einen Sieg an. Am Samstag, 16 Uhr, empfängt die SGM die SG St.