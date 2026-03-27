Vor dem Spiel gegen Westerburg SG St. Katharinen freut sich auf einen Rückkehrer Lukas Erbelding 27.03.2026, 06:00 Uhr

i Beim 1:1-Remis in der Hinrunde ging es zwischen der SG St. Katharinen/Vettelschoß (links Louis Wilmes) und der SG Westerburg (hier mit Lars Hendrik Jung) ordentlich zur Sache. Horst Wengenroth

Die SG St. Katharinen/Vettelschoß benötigt im Rennen um den Klassenverbleib dringend etwas Zählbares. Vor dem Heimspiel gegen die SG Westerburg kann der Rangzwölfte wieder auf einen Spieler zählen, der zuletzt länger ausgefallen war.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge möchte die SG St. Katharinen/Vettelschoß im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in die Erfolgsspur zurückfinden. Während die Gastgeber als Tabellenzwölfter der Fußball-Bezirksliga Ost im Abstiegskampf stecken, befinden sich die Westerburger als Achter im gesicherten Mittelfeld.







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