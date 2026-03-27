Die SG St. Katharinen/Vettelschoß benötigt im Rennen um den Klassenverbleib dringend etwas Zählbares. Vor dem Heimspiel gegen die SG Westerburg kann der Rangzwölfte wieder auf einen Spieler zählen, der zuletzt länger ausgefallen war.
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Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge möchte die SG St. Katharinen/Vettelschoß im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in die Erfolgsspur zurückfinden. Während die Gastgeber als Tabellenzwölfter der Fußball-Bezirksliga Ost im Abstiegskampf stecken, befinden sich die Westerburger als Achter im gesicherten Mittelfeld.