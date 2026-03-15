Auch im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Patrick Eulenbach setzte es für die SG St. Katharinen/Vettelschoß eine Niederlage. Mit 1:3 unterlag die SG dem TuS Montabaur.
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Zumindest ergebnistechnisch ist ein Effekt durch den Trainerwechsel unter der Woche bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß ausgeblieben. Gegen den TuS Montabaur unterlagen die Kombinierten in der Fußball-Bezirksliga Ost mit 1:3 (1:1) und hatten dabei Glück, dass das Ergebnis nicht höher ausgefallen ist, da die Gäste zahlreiche Möglichkeiten, vor allem in den ersten 45 Minuten, ungenutzt ließen.