Niederlage gegen Montabaur SG St. Katharinen fehlt es beim 1:3 an Kreativität Thomas Hardt 15.03.2026, 19:16 Uhr

i Die SG St. Katharinen/Vettelschoß (am Ball Jannik Pehlivan) wehrte sich gegen den TuS Montabaur (links Pascal Lind, mit der Nummer acht Louis Franz) nach Kräften, unterlag den Gästen aber mit 1:3. Heinz-Werner Lamberz

Auch im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Patrick Eulenbach setzte es für die SG St. Katharinen/Vettelschoß eine Niederlage. Mit 1:3 unterlag die SG dem TuS Montabaur.

Zumindest ergebnistechnisch ist ein Effekt durch den Trainerwechsel unter der Woche bei der SG St. Katharinen/Vettelschoß ausgeblieben. Gegen den TuS Montabaur unterlagen die Kombinierten in der Fußball-Bezirksliga Ost mit 1:3 (1:1) und hatten dabei Glück, dass das Ergebnis nicht höher ausgefallen ist, da die Gäste zahlreiche Möglichkeiten, vor allem in den ersten 45 Minuten, ungenutzt ließen.







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