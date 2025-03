SG Rheinhöhen setzt auf Duo Warkentin/Köhler

Während mit Jens Mosel (zuletzt Spfr Bad Ems) der Trainer der ersten Welle für die kommende Saison längst feststeht, waren die Macher der an der SG Rheinhöhen beteiligten Vereine TuS Dahlheim, SG Dachsenhausen und SV Prath nach dem Rücktritt von Amtsinhaber Shayne Hunder gefragt, eine tragfähige Lösung für den Rest der Runde zu finden. Dass der Blick von Beginn an in die eigenen Reihen gerichtet werden sollte, war klar. Nachdem ein ins Auge gefasster Kandidat nicht zur Verfügung stand, disponierte man beim akut vom Abstieg bedrohten Schlusslicht der Bezirksliga Ost kurzerhand um. Mit Till Warkentin, der schon unter Shayne Hunders Regie als Assistent wirkte, wurde Übereinkunft erzielt, dass man bis zum Ende der Runde weiter arbeitet. Warkentin wird zudem von Jörg Köhler, einem „Urgestein“ der SG Dachsenhausen, unterstützt. Am Sonntag gilt es sich am Zachheck gegen die SG Hundsangen besser zu verkaufen als zuletzt beim 0:12-Debakel in Wirges.