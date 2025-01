Hunder hört im Sommer auf SG Rheinhöhen muss einen neuen Trainer suchen 06.01.2025, 12:18 Uhr

i dahlheim_shayne-hunder-2 Andreas Hergenhahn

Am Saisonende ist für Trainer Shayne Hunder bei der SG Rheinhöhen Schluss. Das hat der Wahl-Singhöfer den Verantwortlichen der drei Vereine schon vor Wochen mitgeteilt. Nun gilt es für Nils Klein und Co. einen geeigneten Nachfolger zu finden.

Während sich die Bezirksligafußballer der SG Rheinhöhen zum Jahreswechsel in der Bezirksliga Ost bei lediglich neun Zählern auf der Habenseite und ebenso vielen Punkten Rückstand auf das rettende Ufer vorzeitig mit einer postwendenden Rückkehr in die A-Klasse auseinander setzen müssen, hat Trainer Shayne Hunder mitgeteilt, dass er am Ende der laufenden Runde seine Tätigkeit bei den Kombinierten des TuS Dahlheim, der SG Dachsenhausen und des SV ...

