„Auch Standards können ein Spiel entscheiden“, stellte Co-Trainer Tim Heimann fest, nachdem seine TuS Burgschwalbach drei wichtige Punkte um den Verbleib in der Bezirksliga Ost eingesammelt hatte. 1:3 (0:0) hieß es am Ende bei der nun rechnerisch abgestiegenen SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath aus Sicht der Einheimischen. Tore nach Freistoß und Ecke und per Elfmeter brachten den Gästen den Erfolg im einzigen überkreislichen Rhein-Lahn-Duell.

Warkentin und Köhler registrieren viel Hektik

Anfangs hätte wohl kaum einer gedacht, dass es eine Stunde dauern sollte, bis an diesem Abend im verregneten Dahlheim Tore zu bewundern sein würden. Die Burgschwalbacher agierten überlegen, Janosch Lauter scheiterte lediglich am Pfosten (11.). Die größte Gelegenheit vergab Julian Ohlemacher, gegen den SG-Torwart Philipp Lenz parierte, im Nachschuss verzog Elias Biebricher (31.). „Wir haben gute 35 Minuten gespielt, uns leider nicht belohnt und dann den Faden verloren“, so Heimann.

Auf der Gegenseite registrierte Till Warkentin, der gemeinsam mit Jörg Köhler die Rheinhöhen trainiert, kaum Ballbesitz und viel Hektik bei seiner Mannschaft. Aber die Gastgeber fingen sich und hätten noch nicht einmal torlos in die Pause gehen müssen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Julian Köhler nach Ecke Daniel Kleins für Gefahr, und bei einem Freistoß Niklas Beckers war TuS-Tormann Sören Müller gefordert.

„Wir haben heute oft schlampig abgeschlossen.“

Burgschwalbachs Tim Heimann hätte sich konzentriertere Abschlüsse seiner Elf gewünscht

Nach Wiederanpfiff und Balleroberung Köhlers standen Chris Lubitz und Leon Hamm kurz vor einem Torerfolg (48.). Mehr Chancen besaßen allerdings die Burgschwalbacher, etwa bei einem Kopfball Tizian Goliaschs und einem Schuss Elias Biebrichers, die beide ihr Ziel verfehlten (54./56.). Heimann ärgerte sich generell über zu viele ausgelassene Chancen: „Wir haben heute oft schlampig abgeschlossen.“

Es brach die Zeit der Standards an. Bei einem Freistoß Luca Krugels von der rechten Seite war im Zentrum Lauter mit dem Kopf zur Stelle - 0:1 (61.). Die wieder vorbildlich kämpfenden Rheinhöhen-Kicker wehrten sich jedoch weiter. Nach Einwurf und Hereingabe des eingewechselten Lukas Schmidt war es Chris Lubitz, der sich geschickt drehte und per Flachschuss ins lange Eck zum 1:1 ausglich (72.). „Wir hätten vorher das 2:0 machen müssen“, monierte Heimann.

Seine Elf antwortete nun aber prompt: Bei einer Ecke Ohlemachers stocherte Mica Luis Schramm den Ball zum 1:2 über die Linie (75.). „Da waren wir zu spät dran“, analysierte Warkentin. Womöglich hatten die durch Verletzungen bedingten Wechsel von Lucas Monschauer und Luca Stein in der Viererkette – die Kombinierten schwenkten taktisch auf ein 4:4:2-System um – Unsicherheiten in der Deckung der SG verursacht.

Nachdem Schmidt im Strafraum den Burgschwalbacher Karol Altenhofen zu Fall gebracht hatte, stellte Ohlemacher den 1:3-Endstand per Foulelfmeter her (78.). Er brauchte zwei Anläufe, im ersten Versuch hielt Lenz. „Wir haben einen Torwart in herausragender Verfassung, der uns lange im Spiel gehalten hat“, betonte Warkentin. Aber der von ihm gelobte Schiedsrichter Erhan Gümüs ließ den Strafstoß wiederholen.

Der Absteiger steckte nicht auf. Niklas Becker gelangte noch zu zwei passablen Schusschancen (85., 90.+2). Bei den Burgschwalbachern setzte Goliasch zu einem Fallrückzieher an. Allerdings war es nicht der Abend der Kunststückchen, sondern der der Standards.

Dahlheim/D./P.: Lenz – Luca Stein (71. Schmidt), Monschauer (46. Roth), Leon Stein, Topic – Köhler, N. Becker – D. Klein, Michael (84. S. Klein) – Hamm, Lubitz.

Burgschwalbach: Müller – Haas, Hassoun, Goliasch, S. Biebricher – Weilnau, Lauter (90.+2 Aydogdu) – Schramm (90.+2 Sylla), Krugel, E. Biebricher (62. Altenhofen) – Ohlemacher (90.+4 M. Siekmann).

Schiedsrichter: Erhan Gümüs (Siershahn).

Tore: 0:1 Janosch Lauter (61.), 1:1 Chris Lubitz (72.), 1:2 Mica Luis Schramm (75.), 1:3 Julian Ohlemacher (78., Foulelfmeter).

Zuschauer: 170.

Nächste Aufgabe für die SG Rheinhöhen: am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Neitersen. Nächste Aufgabe für die Burgschwalbacher: am Sonntag, 15 Uhr, gegen den HSV neuwied.