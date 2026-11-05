Auf Secker Asche gegen Berod SG Rennerod zwischen Pokal-Hit und Hartplatz-Schlacht Marco Rosbach 05.11.2026, 18:00 Uhr

i Vom Salmrohrer „Teppich“ geht es für die SG Rennerod (in Schwarz-Rot) am Sonntag auf Secker Asche, wo gegen die SG Berod-Wahlrod die nächsten Punkte in der Bezirksliga Ost eingefahren werden sollen. Alfons Benz

Zum Abschluss der Englischen Woche mit der langen Rheinlandpokal-Tour empfängt die SG Rennerod jetzt die SG Berod in der Bezirksliga Ost. Vom Salmrohrer Rasen in Stadionqualität geht es auf den Hartplatz nach Seck. Da sind andere Qualitäten gefragt.

Als Fußballer hat Lukas Haubrich viel erlebt, doch ein kleines Defizit bringt er nach Jahren in Oberliga, Hessenliga und Regionalliga mit. „Eine Einschätzung zum Spiel fällt mir diesmal sehr, sehr schwer“, sagt der Trainer der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis und gesteht: „Ein Hartplatz-Spiel ist für mich sehr unberechenbar.







Artikel teilen

Artikel teilen