Das war eine klare Sache: Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den TuS Montabaur meldete sich die SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck erfolgreich und eindrucksvoll in der Bezirksliga Ost zurück.
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Nach vierjähriger Abwesenheit hat sich Aufsteiger SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck in der Bezirksliga Ost eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen den hoch gehandelten Titelkandidaten TuS Montabaur feierten die Schützlinge von Trainer Sebastian Boddenberg einen überraschend deutlichen 4:0 (2:0)- Erfolg.