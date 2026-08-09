TuS Montabaur geht leer aus
SG Rennerod meldet sich mit klarem Erfolg zurück
Die SG Rennerod (hier Dreifachtorschütze Niklas Hölper im Kopfballduell gegen Deniz Bulut) behielt gegen den TuS Montabaur in je
Die SG Rennerod (hier Dreifachtorschütze Niklas Hölper im Kopfballduell gegen Deniz Bulut) behielt gegen den TuS Montabaur in jeder Hinsicht die Oberhand und setzte sich mit 4:0 durch.
Horst Wengenroth

Das war eine klare Sache: Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den TuS Montabaur meldete sich die SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck erfolgreich und eindrucksvoll in der Bezirksliga Ost zurück. 

Lesezeit 2 Minuten
Nach vierjähriger Abwesenheit hat sich Aufsteiger SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck in der Bezirksliga Ost eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen den hoch gehandelten Titelkandidaten TuS Montabaur feierten die Schützlinge von Trainer Sebastian Boddenberg einen überraschend deutlichen 4:0 (2:0)- Erfolg.
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