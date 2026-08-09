TuS Montabaur geht leer aus SG Rennerod meldet sich mit klarem Erfolg zurück Rolf Schulze 09.08.2026, 19:41 Uhr

i Die SG Rennerod (hier Dreifachtorschütze Niklas Hölper im Kopfballduell gegen Deniz Bulut) behielt gegen den TuS Montabaur in jeder Hinsicht die Oberhand und setzte sich mit 4:0 durch. Horst Wengenroth

Das war eine klare Sache: Mit einem 4:0-Heimsieg gegen den TuS Montabaur meldete sich die SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck erfolgreich und eindrucksvoll in der Bezirksliga Ost zurück.

Nach vierjähriger Abwesenheit hat sich Aufsteiger SG Rennerod/Emmerichenhain/Irmtraut/Seck in der Bezirksliga Ost eindrucksvoll zurückgemeldet. Gegen den hoch gehandelten Titelkandidaten TuS Montabaur feierten die Schützlinge von Trainer Sebastian Boddenberg einen überraschend deutlichen 4:0 (2:0)- Erfolg.







Artikel teilen

Artikel teilen