Internationales Flair bei HWW SG Niederroßbach verpflichtet 25-jährigen Brasilianer Marco Rosbach 25.09.2026, 21:17 Uhr

i Gabriel Carbone Lima hat die Verantwortlichen der SG HWW Niederroßbach/Basalt überzeugt und soll den Kader des Ost-Bezirksligisten verstärken. Kevin Mahall, SG Niederroßbach

Mit einer außergewöhnlichen Personalie wartet die SG HWW Niederroßbach/Basalt vor dem achten Spieltag in der Bezirksliga Ost auf. Nach dem durchwachsenen Saisonstart hat der Klub aus dem Hohen Westerwald einen gebürtigen Brasilianer verpflichtet.

Vor dem achten Spieltag hat die SG Niederroßbach/Basalt auf den durchwachsenen Start in der Fußball-Bezirkliga Ost reagiert und personell noch einmal nachgelegt: Noch vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers am Sonntag ist Gabriel Carbone Lima zum Kader des Teams aus dem Hohen Westerwald gestoßen.







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