Mit einer außergewöhnlichen Personalie wartet die SG HWW Niederroßbach/Basalt vor dem achten Spieltag in der Bezirksliga Ost auf. Nach dem durchwachsenen Saisonstart hat der Klub aus dem Hohen Westerwald einen gebürtigen Brasilianer verpflichtet.
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Vor dem achten Spieltag hat die SG Niederroßbach/Basalt auf den durchwachsenen Start in der Fußball-Bezirkliga Ost reagiert und personell noch einmal nachgelegt: Noch vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers am Sonntag ist Gabriel Carbone Lima zum Kader des Teams aus dem Hohen Westerwald gestoßen.