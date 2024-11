Neuer Impuls im Abstiegskampf SG Neitersen trennt sich von Trainer Behar Prenku 12.11.2024, 19:06 Uhr

i Nicht mehr länger Trainer der SG Neitersen/Altenkirchen: Behar Prenku Jürgen Augst

Der Tabellen-14. der Bezirksliga Ost reagiert: Behar Prenku ist nicht länger Trainer der SG Neitersen/Altenkirchen. Eine interne Lösung springt bis Jahresende ein.

Das 2:2 am vergangenen Wochenende gegen die SG Ahrbach war letztlich zu wenig. Nach neun Punkten aus bislang 14 Spielen in der Bezirksliga Ost trennt sich die SG Neitersen/Altenkirchen von Trainer Behar Prenku. Das ergab auch ein langes und intensives Gespräch zwischen Prenku und Vorstandsmitglied Maik Rumpel am Mittwochmittag.

