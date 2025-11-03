Retter für „Bezirksliga-Dino“ SG Müschenbach wird auf Trainersuche in der Nähe fündig 03.11.2025, 22:47 Uhr

i Vor etwas mehr als einem Jahr, im September 2024, endete seine Zeit als Trainer des damaligen Rheinlandligisten SG Malberg. Jetzt kehrt Torsten Gerhardt beim Bezirksligisten SG Müschenbach an die Seitenlinie zurück. Marco Rosbach

Ob Rücktritt oder Rauswurf: Das Trainerkarussell hat in der Bezirksliga Ost in den vergangenen Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen. Eine Interimslösung hat nun ausgedient: Die SG Müschenbach ist auf der Suche nach einem neuen Mann fündig geworden.

Noch vor dem achten Spieltag sahen sich die Verantwortlichen der SG Müschenbach/Hachenburg zum Handeln gezwungen und trennten sich von ihrem erst zu Saisonbeginn installierten neuen Trainer Ingo Neuhaus. Bernd Kohlhaas, einer der Macher bei der SG, übernahm als Interimscoach, trieb hinter den Kulissen aber zugleich die Suche nach einem neuen Mann voran.







