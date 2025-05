Für die SG Müschenbach bahnt sich ein versöhnliches Saisonende an. Am vorletzten Spieltag schob sich der Bezirksligist durch einen Kantersieg gegen Schlusslicht SG Rheinhöhen auf den siebten Platz nach vorn.

Mit einem ungefährdeten 7:0 (5:0)-Heimsieg gegen die SG Rheinhöhen bereitete die SG Müschenbach/Hachenburg ihrem Trainer Stefan Häßler nach zwei erfolgreichen Jahren am 33. Spieltag der Bezirksliga Ost ein tolles Abschiedsgeschenk.

„Bis wir die Zuordnung gefunden hatten, stand es schon 3:0. Das passiert zu einfach.“

Jörg Köhler, Trainer SG Rheinhöhen

Munter begannen die Gäste aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Leon Hamm scheiterte an Müschenbachs David Aust im Tor (1.). Danach machten die Hausherren aber ernst, profitierten dabei von haarsträubenden Fehlern des Tabellenletzten. Dem Blitzstart von Jonas Giehl (3.) und Elias Günter (7.) setzte Felix Velten mit dem 3:0 (10.) die Krone auf. „Bis wir die Zuordnung gefunden hatten, stand es schon 3:0. Das passiert zu einfach“, war Jörg Köhler beim Schlusslicht früh bedient.

Nach einer guten Viertelstunde hatte Velten mit dem 4:0 bereits den Doppelpack geschnürt (17.). Die Gastgeber waren mit klarem Konzept gedanklich einfach schneller unterwegs. Einfache Ballverluste und Missverständnisse verhinderten beim unterlegenen Team gefährliche Aktionen. Die heimische SG beeindruckte durch Kompaktheit und Beweglichkeit. Allerdings wirkten die Platzherren nach einer Stunde nicht mehr so konsequent.

Kapitän Zeuner beendet kurzen Durchhänger

Da ließ der abgeschlagene Neuling durchaus hin und wieder sein Können aufblitzen. Doch sowohl Leon Hamm (33.) als auch Tobias Müller (42.) konnten Müschenbachs Schlussmann Aust nicht überwinden. Im direkten Gegenzug nach Müllers Chance zeigte die Häßler-Elf, wie man es vor dem Tor besser macht. Sergio Zules Muriel brauchte die Flanke von Luke Jung nur noch einzuschieben – 5:0 (42.). Beim Schlusslicht ließ der auffällige Kapitän Niklas Becker eine weitere Gelegenheit ungenutzt (45.+2).

Im Gefühl des deutlichen Vorsprungs ließ die Konzentration beim späteren Sieger nach Wiederbeginn merklich nach. „Kriegt das endlich in den Griff hinten“, war Häßler in diesen Minuten von seinen Schützlingen nicht sonderlich angetan. Bei der klaren Angelegenheit schaltete die heimische SG einen Gang zurück und war nun nicht mehr so gierig wie in den ersten 20 Minuten. Gerade als die Gäste ordentlich drin waren in der Partie, gelang Müschenbachs Kapitän Jannik Zeuner mit einem zweiten Ball aus 16 Metern der sechste Streich (56.).

„Das Spiel lief perfekt für uns. Nach klarer Führung ging es in der zweiten Halbzeit hin und her. Wir sind froh, dass wir die Klasse gehalten haben.“

Stefan Häßler, Trainer SG Müschenbach

Das Schlusslicht aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath stand nun besser in der Ordnung und ließ sich nicht mehr so einfach überraschen. Vorne fehlte wie bei Sven Kleins Versuch aber einfach die Durchschlagskraft (73.). „Wir schießen auf jeden Fall noch ein Tor“, machte Jörg Köhler seinen Männern Mut. Seine Elf erwies sich trotz der anhaltenden sportlichen Misere anständig und charakterfest. Auf Maßflanke von Fabian Hüsch köpfte schließlich Innenverteidiger Jonas Raack zum 7:0-Endstand ein (82.).

„Wir hatten durchaus auch gute Aktionen nach vorne, bringen unsere Möglichkeiten aber nicht unter. Hinten machen wir es zu einfach. Das reicht dann für Bezirksliga nicht“, traf Köhler bei der SG Rheinhöhen eine nüchterne Aussage. „Das Spiel lief perfekt für uns. Nach klarer Führung ging es in der zweiten Halbzeit hin und her. Wir sind froh, dass wir die Klasse gehalten haben“, erlebte Häßler einen entspannten Nachmittag.

SG Müschenbach/Hachenburg – SG Rheinhöhen 7:0 (5:0)

SG Müschenbach: Aust – Jung (48. Schug), Raack, Zeuner, Kempf, Günter (70. Bleich) – Bonn (48. Schwendt), L. Giehl (75. F. Hüsch), J. Giehl (63. Kunz) – Zules Muriel, Velten.

SG Rheinhöhen: Rosenbach – D. Klein, Roth (46. Köhler), Klinger (77. Schmidt) Stein – Müller, Becker, Michael (60. Rücken), Topic – Hamm (85. Zils), S. Klein (87. Meuer).

Schiedsrichter: Lukas Krause (Nickenich).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Jonas Giehl (3.), 2:0 Elias Günter (7.), 3:0, 4:0 Felix Velten (10., 17.), 5:0 Sergio Zules Muriel (42.), 6:0 Jannik Zeuner (56.), 7:0 Jonas Raack (82.).