Fünfter Heimsieg in Folge SG Müschenbach lässt der SG Ahrbach keine Chance Thomas Hardt 01.12.2024, 19:55 Uhr

i Elias Günter (vorne) sorgte nach der Pause für die 2:1-Führung und brachte seine Müschenbacher gegen Ahrbach auf die Siegerstraße. Marco Rosbach

Rechtzeitig vor der Winterpause hat die SG Müschenbach im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost für eine Trendwende gesorgt. Das bekam am letzten Spieltag des Jahres auch die SG Ahrbach zu spüren

Die SG Müschenbach/Hachenburg kann entspannt in die Winterpause blicken. Mit 5:2 (1:1) siegte das Team von Trainer Stefan Häßler über die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod und verschaffte sich somit ein kleines Punktepolster zu den Abstiegsplätzen. „Wenn man überlegt, wie wir vor fünf Wochen in der Tabelle dastanden, bin ich hochzufrieden mit der aktuellen Saisonbilanz“, merkte man Häßler die Erleichterung an nach diesem deutlichen Heimerfolg seiner ...

