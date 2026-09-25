Kosova-Endspiel als gutes Omen SG Müschenbach klammert sich an jeden Strohhalm Marco Rosbach 25.09.2026, 11:32 Uhr

i Die Erinnerung an das „Abstiegsendspiel“ der Vorsaison gegen den FC Kosova Montabaur (links Mustafa Yilmaz) soll der SG Müschenbach (rechts Jannik Zeuner) Mut machen vor dem wichtigen Heimspiel gegen den SV Türkiyemspor Ransbach Baumbach. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Mitgefühl ist keine Selbstverständlichkeit, wenn es um Sieg und Niederlage, Abstieg oder Rettung geht. Doch Murat Sayim hat nicht vergessen, wie sich die SG Müschenbach fühlen muss. Keine zwei Wochen ist es her, da war sein Team in derselben Lage.

Von einer Entwicklung, wie sie der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach genommen hat, kann die SG Müschenbach/Hachenburg dieser Tage nur träumen. Bis dahin noch ohne Punkt, feierten die Kannenbäckerstädter zuletzt Siege gegen die beiden Mitaufsteiger SG Rennerod (2:0) und SG Horressen (2:1), wodurch sie sich binnen acht Tagen vom vorletzten Tabellenplatz auf Position elf vorschoben, während Müschenbach als Schlusslicht auf der Stelle treten.







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