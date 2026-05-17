Die SG Müschenbach hat ihrer Pflichtaufgabe im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost erledigt. Nach dem 4:0 bei Schlusslicht SG Ahrbach geht das Team von Torsten Gerhardt mit den besten Karten in den letzten Spieltag. Doch der Gegner hat es in sich.
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Die SG Müschenbach/Hachenburg bekommt am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost ihr Endspiel im Abstiegskampf und hat dann bereits mit einem Punkt im Heimspiel gegen den FC Kosova Montabaur den Klassenverbleib sicher. Durch einen klaren 4:0 (1:0)-Erfolg bei Schlusslicht SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod verteidigte Müschenbach seinen Platz oberhalb des gefürchteten Strichs.