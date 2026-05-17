Nach 4:0 beim Letzten Ahrbach SG Müschenbach hat ihr Schicksal selbst in der Hand René Weiss 17.05.2026, 19:11 Uhr

i Torwart Florian Weimer war Ahrbachs Bester und hielt, was zu halten war - so wie hier gegen Mihail Glavcev. Die Niederlage gegen die SG Müschenbach konnte aber auch er nicht verhindern. René Weiss

Die SG Müschenbach hat ihrer Pflichtaufgabe im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost erledigt. Nach dem 4:0 bei Schlusslicht SG Ahrbach geht das Team von Torsten Gerhardt mit den besten Karten in den letzten Spieltag. Doch der Gegner hat es in sich.

Die SG Müschenbach/Hachenburg bekommt am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost ihr Endspiel im Abstiegskampf und hat dann bereits mit einem Punkt im Heimspiel gegen den FC Kosova Montabaur den Klassenverbleib sicher. Durch einen klaren 4:0 (1:0)-Erfolg bei Schlusslicht SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod verteidigte Müschenbach seinen Platz oberhalb des gefürchteten Strichs.







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