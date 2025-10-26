Gerrit Oettgen trifft dreifach SG Müschenbach düpiert phlegmatische Niederroßbacher Rolf Schulze 26.10.2025, 20:39 Uhr

i Spieler des Spiels: Gerrit Oettgen (am Ball, hier im Spiel gegen die SG St. Katharinen) traf dreifach gegen den FC Borussia Niederroßbach. Mit dem überraschenden Sieg Müschenbach an den Nichtabstiegsplätzen dran. Thomas Jäger

Als Mannschaft im Tabellenkeller muss in erster Linie der Kampfgeist stimmen. Und wenn dann der eigentlich favorisierte Gegner eher unkonzentriert und fragil scheint, dann kann auch eine Überraschung gelingen. So geschehen am Sonntag in Hachenburg.

Die SG Müschenbach/Hachenburg hat am 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Nach einer kämpferisch überzeugenden Leistung zwang die Elf von Interimstrainer Bernd Kohlhaas den Tabellenzweiten FC Borussia Niederroßbach mit 4:3 (2:1) in die Knie und sammelte im Tabellenkeller wichtige Punkte.







Artikel teilen

Artikel teilen