Als Mannschaft im Tabellenkeller muss in erster Linie der Kampfgeist stimmen. Und wenn dann der eigentlich favorisierte Gegner eher unkonzentriert und fragil scheint, dann kann auch eine Überraschung gelingen. So geschehen am Sonntag in Hachenburg.
Die SG Müschenbach/Hachenburg hat am 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Nach einer kämpferisch überzeugenden Leistung zwang die Elf von Interimstrainer Bernd Kohlhaas den Tabellenzweiten FC Borussia Niederroßbach mit 4:3 (2:1) in die Knie und sammelte im Tabellenkeller wichtige Punkte.