Bezirksliga Ost: 13. Spieltag SG Müschenbach brennt auf das Derby in Malberg Moritz Hannappel

Marco Rosbach

Thomas Hardt 30.10.2025, 17:44 Uhr

i Dominik Laux (in Schwarz) und seine SG Ahrbach schnupperte in Berod gegen Nick Brabender (in Rot) und die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod an einem Punktgewinn. Im Kellerduell gegen die SG St. Katharinen wagt das Schlusslicht den nächsten Anlauf. Lautzert gastiert dagegen beim FC Kosova Montabaur. Jürgen Augst/byJogi

„Jahrelang mussten wir auf dieses Meisterschaftsspiel warten und ausgerechnet jetzt könnten die Voraussetzungen nicht unterschiedlicher sein“, sagt Bernd Kohlhaas, Interimstrainer der Müschenbacher. Das Derby steht im Fokus und birgt Brisanz.

Noch rund einen Monat wird in der Bezirksliga Ost um Punkte gekämpft, dann verabschieden sich die Mannschaften bis Anfang März in die Winterpause. Noch ein Monat – Zeit genug also, um die eigene Position weiter zu stärken oder bis zum Jahresende die Ausgangslage zumindest etwas zu verbessern.







