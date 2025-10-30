„Jahrelang mussten wir auf dieses Meisterschaftsspiel warten und ausgerechnet jetzt könnten die Voraussetzungen nicht unterschiedlicher sein“, sagt Bernd Kohlhaas, Interimstrainer der Müschenbacher. Das Derby steht im Fokus und birgt Brisanz.
Lesezeit 12 Minuten
Noch rund einen Monat wird in der Bezirksliga Ost um Punkte gekämpft, dann verabschieden sich die Mannschaften bis Anfang März in die Winterpause. Noch ein Monat – Zeit genug also, um die eigene Position weiter zu stärken oder bis zum Jahresende die Ausgangslage zumindest etwas zu verbessern.