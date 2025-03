In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) stand für die SG Mudersbach/Brachbach das wohl schwierigste Auswärtsspiel der Saison auf dem Programm. Gegen den Aufstiegsaspiranten VSV Wenden hatten die Mudersbacher in allen Belangen das Nachsehen. Die Partie endete mit 5:0 (2:0) für das Heimteam aus Wenden. Mudersbach-Trainer Timo Schlabach sprach nach der Begegnung von der „besten Mannschaft der Liga“.

„Das war eine Niederlage, die über die 90 Minuten absolut verdient war. Vielleicht nicht ganz in der Höhe, aber das geht schon so in Ordnung“, bilanzierte Mudersbach-Trainer Schlabach nach der Partie. „Heute haben wir in keinster Weise so dagegen halten können, wie wir es eigentlich geplant hatten. Dann muss man es auch einfach mal anerkennen, dass der Gegner deutlich besser war“, betonte er. „Wenden war von Saisonstart an der Favorit auf den Aufstieg und mischen oben mit. Sie haben sicherlich die beste Mannschaft in der gesamten Liga“, lobte Schlabach den Gegner. „Ich hätte mir ein bisschen mehr Gegenwehr von uns gewünscht. Da müssen wir weiter dran arbeiten, das wir dann vielleicht nicht fünf Gegentore, sondern nur drei bekommen“, erklärte er.

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

In der Tabelle befindet sich die SG Mudersbach nun auf Rang zehn. Auf den ersten Abstiegsplatz hat die SG acht Punkte Vorsprung. Wie wichtig die Punkteausbeute zum Abschluss der Hinrunde war, weiß Trainer Schlabach: „Wir wollen natürlich versuchen, in jedem Spiel zu punkten. Wir haben von Anfang an gesagt, dass es unser Ziel ist, die Klasse zu halten. Daran hat sich nichts – und wird sich auch nichts mehr ändern“, erklärt der 44-Jährige. Die nächste Möglichkeit zu punkten, hat die SG am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten aus Hünsborn. Aber auch da weiß Schlabach, dass es „eine verdammt schwere Partie“ wird.

SG Mudersbach/Brachbach: Henneberg – Dreker, J. Pfeifer (33. Döbbelin), Kempf, Adanic (57. Bouylagman), Stettner, Tizon-Gomez, Schütz, Heidrich, Iberhysaj, Füllengraben.