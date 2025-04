In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfing die SG Mudersbach/Brachbach den SV Rothemühle auf dem heimischen Hybridrasenplatz. Der Gast aus Rothemühle ging aufgrund der Tabellensituation als Favorit in die Partie. Die Mudersbacher zeigten über 90 Minuten, dass das nicht immer etwas aussagt. Als Schiedsrichter Raphael Blome das letzte Mal an diesem Nachmittag pfiff, war der Jubel aufseiten der SG groß. Der Wichtigkeit dieses 3:0 (1:0)-Sieges ist sich die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach bewusst.

„Wir wollten diesen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt unbedingt machen. Das hat man auch jedem unserer Spieler angesehen“, freute sich Schlabach über die überzeugende Vorstellung. Die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach kamen gut in die Begegnung und zeigten schon in der ersten Viertelstunde, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollen. „Wir haben das Spiel von Anfang an bestimmt und haben nichts anbrennen lassen“, betonte der SG-Coach. Dementsprechend früh brachte Marius Dreker die SG in Führung (4.). Danach verloren die Mudersbacher ein bisschen den Faden, Rothemühle konnte bis zur Halbzeit aber kein Kapital daraus schlagen.

In der zweiten Halbzeit überzeugten die Mudersbacher vor allem defensiv. „Rothemühle hat viel mit langen Bällen gespielt, die haben wir aber alle wegverteidigt“, erklärte Schlabach. Die Mudersbacher bauten ihre Führung zu den genau richtigen Zeitpunkten weiter aus. Zunächst traf SG-Stürmer Elvir Djencic zum 2:0 (59.), in der 79. Minute legte der eingewechselte Sebastian Schmökel zum 3:0-Endstand nach. „Im Endeffekt war das ein absolut verdienter Sieg von uns“, bilanzierte der 44-Jährige. Die Mudersbacher erhöhen damit den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, welcher jetzt zwölf Punkte beträgt.

SG Mudersbach: Prudlo – Iberhysaj (86. Steinau), Döbbelin, Kempf, Tizon-Gomez – Zips (83. Haddouchi Bouylagmann), Füllengraben, Heidrich, Dreker (75. Schmökel), J.Pfeifer (77. Adanic) – Djencic (69. K.Pfeifer).