Die SG Mudersbach/Brachbach kassierte in den letzten beiden Partien derbe Niederlagen. Am kommenden Wochenende ist der nächste starke Gegner zu Gast.

Mudersbach. In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) erwartet die SG Mudersbach/Brachbach ein schweres Stück Arbeit. Zu Gast auf dem Brachbacher Rasenplatz ist der Aufstiegsaspirant des Rot-Weiß Hünsborn, welcher aktuell auf Rang zwei der Tabelle steht. Das Hinspiel in Hünsborn verloren die Mudersbacher deutlich mit 0:3. Die Vorzeichen dürften aufgrund dieses Ergebnisses und der Tabellensituation klar sein. Dennoch will die SG alles geben, um die letzten beiden Niederlagen vergessen zu machen. Der Anpfiff der Begegnung erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

„Wir wollen versuchen die Räume eng zu machen und dem Gegner nicht so viel Platz zu lassen. Wir wissen, dass Hünsborn enorme Qualität in den Eins-gegen-Eins-Duellen mitbringt. Da dürfen wir sie nicht zum Zug kommen lassen und ihnen eben diese Räume nicht geben“, erklärt Mudersbach-Trainer Timo Schlabach im Vorfeld der Begegnung. „Hünsborn gehört zu den besten drei Mannschaften der Liga, was man auch am aktuellen Tabellenplatz sehen kann. Sie haben erfahrene Spieler mit Oberliga-Erfahrung. Sie haben eine sehr gute Offensive mit einem klasse Stürmer. Zudem haben sie einen richtigen Lauf und haben letzte Woche gegen den Tabellenführer gewonnen. Das macht sie aktuell so stark“, findet er lobende Worte für den kommenden Gegner.

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Obwohl der Gegner mit viel Selbstvertrauen nach Mudersbach reist, ist SG-Trainer Schlabach zuversichtlich: „Wir wollen natürlich versuchen zu punkten. Das es gegen einen so starken Gegner schwierig wird, wissen wir. Das Spiel fängt aber mit 0:0 an und wir werden versuchen, das Spiel so lange wie es geht, offen zu gestalten. Wir müssen mit viel Leidenschaft verteidigen und uns vorne Chancen erspielen, damit wir Punkte holen können. Wir brauchen volle Konzentration und vollen Fokus. Am Ende werden wir dann sehen, was dabei rumkommt.