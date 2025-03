In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfing die SG Mudersbach/Brachbach, welche aktuell auf Rang zehn steht, den Tabellenzweiten des RW Hünsborn. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle an diesem Tage nicht gerecht. Gar war es die Mannschaft von Mudersbach-Trainer Timo Schlabach, die nach 90 umkämpften Minuten am Sieg schnupperte. Das Spiel endete 2:2 (2:2). Der Punkt dürfte den Kombinierten ausaus dem Landkreis Altenkirchen im Kampf gegen den Abstieg mehr bringen, als dem Aufstiegsaspiranten aus dem Sauerland.

„Wir haben eine ganz andere Leistung und ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in den letzten beiden Spielen. Das habe ich auch eingefordert. Wir mussten endlich noch mal anders auftreten“, freute sich SG-Trainer Schlabach nach der Begegnung. „Vor dem Spiel hätte ich ein Unentschieden sofort unterschrieben, da Hünsborn um den Aufstieg mitspielt und eine enorme Qualität hat. Aufgrund der klareren Torchancen hätten wir sicherlich gewinnen können, wenn nicht sogar müssen“, berichtete er aber auch mit einem weinenden Auge.

„Wir haben endlich noch mal aufblitzen lassen, was uns so stark macht.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Das lachende Auge überwog nach der Partie allerdings: „Dennoch bin ich sehr zufrieden, da es mir vor allem um die Art und Weise geht. Wir haben endlich noch mal aufblitzen lassen, was uns so stark macht. So stellen wir uns das vor – und so können wir auch jedem Gegner gefährlich werden. Den Punkt gegen Hünsborn nehmen wir natürlich trotz vieler Chancen gerne mit. So müssen wir jetzt weitermachen, um unser Ziel, den Klassenverbleib, zu erreichen“, blickte Schlabach zuversichtlich voraus.

SG Mudersbach/Brachbach: Prudlo – Maag, Kempf, Schütz (78. K. Pfeifer), Tizon-Gomez – Zips, Füllengraben, Heidrich, Dreker (71. Adanic), J. Pfeifer – Djencic (77. Iberhysaj).

Tore: 1:0 Nikolai Heidrich (16.), 1:1 Michel Schuchert (22.), 2:1 Mathis Füllengraben (30.), 2:2 Luca Künchen (33.).