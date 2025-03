Die SG Mudersbach/Brachbach will an ihre starke Leistung aus der Vorwoche anknüpfen. Dort konnte die SG dem Aufstiegsaspiranten RW Hünsborn einen Punkt abringen.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) steht für die SG Mudersbach/Brachbach das Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn des FSV Gerlingen auf dem Programm. Das Ziel ist, den Abstand zu den Abstiegsplätzen größer werden zu lassen und sich im Bezirksligamittelfeld festzusetzen. Dabei will die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach am Sonntag, 15 Uhr, an die sehr gute Leistung aus der Vorwoche anknüpfen, um die drei Punkte mit nach Mudersbach und Brachbach nehmen zu können.

„Wir brauchen die Einstellung und die Grundtugenden, die uns letzte Woche so stark gemacht haben.“

Timo Schlabach, Trainer der SG Mudersbach/Brachbach

„Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie genauso auftritt wie letzte Woche gegen Hünsborn. Wir brauchen die Einstellung und die Grundtugenden, die uns letzte Woche so stark gemacht haben. Diese müssen wir auch am Wochenende wieder über 90 Minuten abrufen“, betont Schlabach. Der Mudersbach-Trainer weiß aber, dass da eine andere Mannschaft auf seine Jungs wartet, als noch im vergangenen Jahr. Er habe seinen Jungs schon mitgeteilt, dass es ein „ganz anderes Spiel“ als noch in der Hinrunde werden würde. Im Hinspiel gab es einen deutlichen 4:0-Sieg der Mudersbacher. „Gerlingen hatte da frisch den Trainer gewechselt, mittlerweile haben sie sich gefangen und gefestigt. Daher werden sie ganz anders auftreten als letztes Jahr“, blickt der SG-Trainer voraus.

Nichtsdestotrotz möchten die Mudersbacher in jedem Fall punkten. „Wenn wir an die Leistung von letzter Woche anknüpfen und diese bestätigen, können wir das auch auf jeden Fall schaffen und mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen“, erklärt der 44-Jährige. Was dabei helfen könnte: Stand jetzt sind alle Spieler fit. Personell kann die SG also mit vollem Kader nach Gerlingen reisen, um wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg mitzunehmen. „Unser Ziel ist immer noch dasselbe wie vor der Saison. Wir wollen den Klassenverbleib erreichen und da würden Punkte in Gerlingen natürlich bei helfen“, betont Schlabach.