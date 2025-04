In der Fußball-Bezirksliga Westfalen wollen die Mudersbacher weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln und in der Tabelle weiter klettern.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfängt die SG Mudersbach/Brachbach am Sonntag um 15 Uhr den SV Rothemühle. Die SG um Trainer Timo Schlabach steht aktuell mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf Rang zehn der Tabelle. Der SV Rothemühle steht im gesicherten Mittelfeld auf dem sechsten Rang, hat allerdings schon 16 Punkte Vorsprung auf die SG. Auf dem Hybridrasenplatz in Mudersbach will die SG versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen und die 1:3-Hinspielniederlage wettzumachen.

„Wir treffen auf einen guten Gegner, den wir aus dem Hinspiel gut kennen. Rothemühle hat eine starke Offensive, die es zu verteidigen gilt“, betont Schlabach vor der Begegnung. Ziel sei es, Punkte zu holen, um in der Tabelle weiter zu klettern und den Abstand zu den Abstiegsrängen immer größer werden zu lassen. „Wir spielen zu Hause, dementsprechend wollen wir definitiv was mitnehmen“, erklärt der 44-Jährige.

Dennoch dürfte der SV Rothemühle als leichter Favorit in die Partie gehen. Letzte Woche trotzte der SV dem Tabellenführer des TSV Weißtal einen Punkt ab. Auf der anderen Seite gewann Rothemühle nur eine seiner Partien nach der Winterpause (4:2 gegen FSV Gerlingen). Die SG, welche furios mit einem 5:0-Derbysieg gegen Fortuna Freudenberg aus der Pause kam, konnte vor allem in den letzten beiden Spielen überzeugen. „Spielerisch knüpfen wir wieder an die Spiele vor der Winterpause an. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Konsequenz vor dem Tor“, erklärt Schlabach.

Wenn die SG an die Leistung vom 2:2 gegen Aufstiegsaspiranten RW Hünsborn anknüpft, dürften sie jedem Gegner gefährlich werden. Gegen Rothemühle ist eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten notwendig, um Zähler mitnehmen zu können. Die Personalsituation sieht bei den Mudersbachern sehr gut aus. Luca Zips kehrt nach letztwöchiger Krankheit zurück in den Kader, somit kann die SG am Sonntag aus dem Vollen schöpfen.