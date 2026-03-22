Im Auswärtsspiel beim VSV Wenden gab es für die SG Mudersbach/Brachbach nichts zu holen. Der Westfalen-Bezirksligist musste sich dem Kontrahenten mit 0:5 geschlagen geben.
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Die SG Mudersbach/Brachbach hat in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Beim VSV Wenden unterlagen die Kombinierten mit 0:5 (0:2).Der VSV gehört als Tabellenzweiter zu den Spitzenteams der Liga. Entsprechend waren die Rollen vor der Begegnung klar verteilt gewesen, wobei sich die Gäste durchaus etwas Zählbares ausgerechnet hatten.