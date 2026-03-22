Klare Niederlage in Wenden
SG Mudersbach/Brachbach geht beim Rangzweiten leer aus
Symbolbild
Symbolbild
Robert Michael/picture alliance/dpa

Im Auswärtsspiel beim VSV Wenden gab es für die SG Mudersbach/Brachbach nichts zu holen. Der Westfalen-Bezirksligist musste sich dem Kontrahenten mit 0:5 geschlagen geben. 

Lesezeit 1 Minute
Die SG Mudersbach/Brachbach hat in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) ihre zweite Niederlage in Folge kassiert. Beim VSV Wenden unterlagen die Kombinierten mit 0:5 (0:2).Der VSV gehört als Tabellenzweiter zu den Spitzenteams der Liga. Entsprechend waren die Rollen vor der Begegnung klar verteilt gewesen, wobei sich die Gäste durchaus etwas Zählbares ausgerechnet hatten.

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga OstSport

Top-News aus dem Sport