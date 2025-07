SG Malberg will sich den Spaß am Fußball wiederholen

Als Tabellenletzter mit 18 Punkten endete die Zeit der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen in der Rheinlandliga. Von Fußball-Blues aber keine Spur: Eine Etage tiefer will Trainer Florian Hammel mit seinem Team neu angreifen.

Nach genau einer Dekade in der Rheinlandliga musste die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen nach der letzten Saison den bitteren Gang nach unten in die Bezirksliga Ost antreten. Dass die Saison nicht einfach werden würde, nachdem man zuvor mit Platz fünf und als beste Heimmannschaft der Liga noch die beste Runde in der Rheinlandliga hingelegt hatte, war Ex-Trainer Torsten Gerhardt bereits vor der Saison klar. Denn nach dem Abgang einiger wichtiger Spieler galt als Ziel nur der Klassenverbleib.

Kein Gedanke an schnellen Abschied

Dies sollte sich gleich zu Saisonbeginn bewahrheiten, als die Mannschaft einen klassischen Fehlstart hinlegte, das Auftaktderby in Wissen klar verlor und sich auch noch Kapitän Julius Müller das Kreuzband riss. Die Verantwortlichen zogen früh in der noch jungen Saison die Reißleine: Gerhardt und sein Trainerkollege Dominik Neitzert mussten den Hut nehmen, ab dem siebten Spieltag übernahm der 35-jährige Florian Hammel das Team.

i Fühlt sich wohl bei der SG Malberg: Trainer Florian Hammel. Jürgen Augst

„Ich wusste von Anfang an, dass es schwer werden würde, die Klasse zu halten, da einige Leistungsträger der Vorsaison, wie Lukas Müller und Sebastian Rosbach, gegangen sind. Aber nachdem sich dann auch noch Julian Molzberger und Burim Blakay schwer verletzt hatten, fehlte uns auch einfach in der Breite die Qualität", blickt Hammel zurück. Dass er den Verein nach nur einer Saison und dem Abstieg wieder verlässt, kam für ihn überhaupt nicht infrage: „Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich mich hier wohlfühle und dass Malberg ein solider Verein ist. Die Gemeinschaft wird hier hochgehalten, und ich bin nicht der Typ, der einfach abhaut.“

„Der Kader hat an Breite gewonnen, und wir wollen oben mitspielen. Das wollen natürlich viele, aber wenn wir einen Platz im oberen Drittel belegen, wäre das erfolgreich.“

Florian Hammel, Trainer SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen

Für die neue Saison hat der Verein acht neue Spieler geholt und eröffnet dem ehemaligen Torwart dadurch neue Möglichkeiten: „Der Kader hat an Breite gewonnen, und wir wollen oben mitspielen. Das wollen natürlich viele, aber wenn wir einen Platz im oberen Drittel belegen, wäre das erfolgreich. Die Jungs sollen nach der letzten Saison wieder Spaß am Fußball haben, Siege feiern und ein positives Gefühl kriegen.“

Mit den Neuzugängen und deren Integration in die Mannschaft ist der Trainer bisher mehr als zufrieden: „Die Neuen haben sich gut eingefunden und sich schnell integriert, was einfach war, da einige den Verein schon von früher kannten. Alle geben in der Vorbereitung Vollgas, und ich habe überhaupt keine Kopfschmerzen, irgendwen aufzustellen. Das hatte ich bisher kaum, es gibt keinen in der Mannschaft, der abfällt. Und einige haben bisher positiv überrascht.“

Die üblichen Verdächtigen auf dem Zettel

Ganz vorne in der Liga erwartet der Berufsschullehrer aus Gebhardshain die üblichen Verdächtigen: Teams wie Vizemeister SG 06 Betzdorf, den FC Borussia Niederroßbach, die SG Hundsangen oder Mitabsteiger SG Westerburg hat er auf der Rechnung. Aber wenn die Verletzten zurückkommen und die neuen Spieler gut einschlagen, sieht Hammel auch gute Chancen für sein Team, im oberen Drittel ein Wörtchen mitzureden.

SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen

Zugänge: Louis Hommes (SG Gebhardshainer Land), Fabian Heinen, Benjamin Weber, Luke Jung, Tim Pfeiffer (alle SG Müschenbach/Hachenburg), Benjamin Niklaus (JFV Wolfstein), Sebastian Rosbach (TuS Koblenz), Carlos Lang (EGC Wirges).

Abgänge: Sven Heidrich (SG 06 Betzdorf), David Floris (SG Mudersbach/Brachbach), Lee Weber (SKC Barbaros Mainz), Ferdinand Schell (SG Weitefeld).

Kader, Tor: Nick Hammel, Louis Hommes, Florian Hammel.

Abwehr: Arthur Becker, Niklas Utsch, Basitan Bleeser, Fabian Heinen, Jannik Weller, Carlos Lang, Luke Jung, Dennis Märzhäuser, Til Wölfer, Julian Molzberger.

Mittelfeld: Paul Hassel, Luca Thom, Benjamin Weber, Tim Pfeiffer, Benjamin Weishar, Philipp Krahn, Noah Steinau, Tim Henning, Luca Groß, Julius Müller, Burim Blakaj.

Angriff: Justin Nagel, Sebastian Rosbach, Benjamin Niklaus.

Trainer: Florian Hammel.

Saisonziel: Top 5.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, SG Westerburg, SG Hundsangen.