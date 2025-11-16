Im Fernduell mit Betzdorf
SG Malberg siegt und ist neuer Spitzenreiter
Bastian Bleeser (in Rot) und seine SG Malberg liefen Jannik Lang (in Orange) und dem TuS Montabaur nicht oft hinterher. Daher hatte Malberg-Trainer Florian Hammel (in Rot an der Seitenlinie) nicht viel zu meckern.
In der Fußball-Bezirksliga Ost sicherte sich die SG Malberg am letzten Spieltag der Hinrunde noch die Tabellenführung. Mit dem zwölften Sieg in Folge zog die Hammel-Elf an der SG 06 Betzdorf vorbei, die im Fernduell nur Remis spielte.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Fußball-Bezirksliga Ost das Dutzend vollgemacht und die Hinrunde der Saison 2025/26 mit dem zwölften Sieg in Folge beendet. Gegen den starken TuS Montabaur setzte sich die Hammel-Elf klar und deutlich mit 6:1 (2:0)-Toren durch.

