SG Malberg siegt und ist neuer Spitzenreiter

In der Fußball-Bezirksliga Ost sicherte sich die SG Malberg am letzten Spieltag der Hinrunde noch die Tabellenführung. Mit dem zwölften Sieg in Folge zog die Hammel-Elf an der SG 06 Betzdorf vorbei, die im Fernduell nur Remis spielte.
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen hat in der Fußball-Bezirksliga Ost das Dutzend vollgemacht und die Hinrunde der Saison 2025/26 mit dem zwölften Sieg in Folge beendet. Gegen den starken TuS Montabaur setzte sich die Hammel-Elf klar und deutlich mit 6:1 (2:0)-Toren durch.