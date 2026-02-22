Ob der finale Test gegen Wallmenroth nun ein Gradmesser vor dem Saisonstart war, lässt sich nur vermuten. Dass der personell gebeutelte A-Ligist aber antrat und dass das Spiel witterungsbedingt überhaupt stattfinden konnte, freute die Malberger.
Die Weichen sind gestellt. Die Ampeln stehen auf Grün. Dem Re-Start in der Bezirksliga Ost steht nichts mehr im Wege. Stand jetzt auch kein Schnee oder Frost. So konnten die Generalproben der Teams stattfinden. Mit einem positiven Ausgang für den Ligazweiten.