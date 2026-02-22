8:1-Sieg gegen Wallmenroth SG Malberg schießt sich bei der Generalprobe warm Moritz Hannappel 22.02.2026, 12:08 Uhr

i Bastian Bleeser, bei der SG Malberg eigentlich für das Verteidigen des eigenen Tores bekannt, eröffnete den Torreigen beim 8:1-Sieg gegen Wallmenroth in der Generalprobe vor dem Ligastart. Jürgen Augst/byJogi. Jürgen Augst

Ob der finale Test gegen Wallmenroth nun ein Gradmesser vor dem Saisonstart war, lässt sich nur vermuten. Dass der personell gebeutelte A-Ligist aber antrat und dass das Spiel witterungsbedingt überhaupt stattfinden konnte, freute die Malberger.

Die Weichen sind gestellt. Die Ampeln stehen auf Grün. Dem Re-Start in der Bezirksliga Ost steht nichts mehr im Wege. Stand jetzt auch kein Schnee oder Frost. So konnten die Generalproben der Teams stattfinden. Mit einem positiven Ausgang für den Ligazweiten.







