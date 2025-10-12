Nagel-Doppelpack vor der Pause SG Malberg bestraft Hundsangens Abwehrfehler eiskalt Rolf Schulze 12.10.2025, 19:46 Uhr

i Justin Nagel (links, hier im Kopfballduell mit Timo Dietz) brachte die SG Malberg mit seinem Doppelpack beim Eisbachtal-Bezwinger SG Hundsangen auf Kurs. Andreas Hergenhahn

Im Rheinlandpokal hatten beide großartige Leistung gezeigt, doch nur die SG Hundsangen kam auch weiter. Vier Tage nach ihrem Aus gegen Titelverteidiger Engers tröstete sich die SG Malberg in der Liga mit einem Sieg gegen den Eisbachtal-Bezwinger.

Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen ist nach dem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Bezirksliga Ost weiter im Vormarsch und peilt nach dem siebten Sieg nach Gang mit Nachdruck die sofortige Rückkehr in die Rheinlandliga an.







