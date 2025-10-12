Im Rheinlandpokal hatten beide großartige Leistung gezeigt, doch nur die SG Hundsangen kam auch weiter. Vier Tage nach ihrem Aus gegen Titelverteidiger Engers tröstete sich die SG Malberg in der Liga mit einem Sieg gegen den Eisbachtal-Bezwinger.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Malberg/Rosenheim/Elkenroth/Kausen ist nach dem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth in der Bezirksliga Ost weiter im Vormarsch und peilt nach dem siebten Sieg nach Gang mit Nachdruck die sofortige Rückkehr in die Rheinlandliga an.