Beim Sieg im Girkenroth SG Lautzert setzt in den richtigen Momenten Nadelstiche Thomas Hardt 03.04.2026, 12:21 Uhr

i Mladen Petrovic (rotes Trikot, hier gegen David Hannappel) hatte einen großen Anteil am Erfolg der SG Lautzert-Oberdreis in Girkenroth. Andreas Hergenhahn

Dirk Hannappel, Trainer der SG Herschbach/Girkenroth/Salz, konnte seiner Mannschaft nach dem Spiel gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod keine großen Vorwürfe machen. Die drei Punkte schnappten sich dennoch die Gäste, die mit 4:0 siegten.

Chance verpasst. Dieses Fazit musste die SG Herschbach/Girkenroth/Salz nach der Partie gegen die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod ziehen. Mit einem deutlichen 0:4 (0:2) unterlag der Aufsteiger den Gästen. „Es war die zweite klare Niederlage in Folge.







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