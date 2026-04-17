Vor Gastspiel in Niederroßbach SG Lautzert präsentiert ihre ersten drei Zugänge Lukas Erbelding 17.04.2026, 10:21 Uhr

i Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (beim Abschluss Tyler Brand) unterlag dem FC Borussia Niederroßbach (Zweiter von links Benny Walkenbach, im Tor Jan Kiefer) in der Hinrunde mit 0:7 und peilt an diesem Samstag ein besseres Ergebnis an. Jürgen Augst

Erst am Mittwoch unterlag die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod dem TuS Asbach mit 1:2. Am Samstag steht für die Kombinierten die nächste Partie an. Darüber hinaus laufen bei den Lautzertern die Planungen für die kommende Runde auf Hochtouren.

Für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod bleibt in der Fußball-Bezirksliga Ost kaum Zeit zum Durchatmen. Erst am Mittwoch bestritt die SG ihr Heimspiel gegen den TuS Asbach und unterlag mit 1:2. Am Samstag (Anpfiff: 18 Uhr) geht es für die Kombinierten mit einer Auswärtsaufgabe beim FC Borussia Niederroßbach weiter.







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