Erst am Mittwoch unterlag die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod dem TuS Asbach mit 1:2. Am Samstag steht für die Kombinierten die nächste Partie an. Darüber hinaus laufen bei den Lautzertern die Planungen für die kommende Runde auf Hochtouren.
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Für die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod bleibt in der Fußball-Bezirksliga Ost kaum Zeit zum Durchatmen. Erst am Mittwoch bestritt die SG ihr Heimspiel gegen den TuS Asbach und unterlag mit 1:2. Am Samstag (Anpfiff: 18 Uhr) geht es für die Kombinierten mit einer Auswärtsaufgabe beim FC Borussia Niederroßbach weiter.