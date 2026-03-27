Heimaufgabe gegen Windhagen SG Lautzert ist auf der Suche nach mehr Zielstrebigkeit Lukas Erbelding 27.03.2026, 11:00 Uhr

i Der SV Windhagen (weiße Trikots) schlug die SG Lautzert-Oberdreis in der Hinrunde mit 2:1 und möchte den Kombinierten auch am kommenden Sonntag gefährlich werden. Heinz-Werner Lamberz

Nach dem ersten Punktgewinn mit Lukas Haubrich an der Seitenlinie hofft die SG Lautzert-Oberdrei/Berod-Wahlrod, am Sonntag im Spiel gegen den SV Windhagen ihrem Trainer nun auch erstmals einen Dreier bescheren zu können.

Unter der Regie von Lukas Haubrich als Trainer hat die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod vergangene Woche, beim 0:0 in Westerburg, erstmals etwas Zählbares für sich verbuchen können. Am Sonntag (15 Uhr) peilt der Tabellenneunte im Heimspiel gegen den SV Windhagen einen Dreier an.







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