Nach dem ersten Punktgewinn mit Lukas Haubrich an der Seitenlinie hofft die SG Lautzert-Oberdrei/Berod-Wahlrod, am Sonntag im Spiel gegen den SV Windhagen ihrem Trainer nun auch erstmals einen Dreier bescheren zu können.
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Unter der Regie von Lukas Haubrich als Trainer hat die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod vergangene Woche, beim 0:0 in Westerburg, erstmals etwas Zählbares für sich verbuchen können. Am Sonntag (15 Uhr) peilt der Tabellenneunte im Heimspiel gegen den SV Windhagen einen Dreier an.