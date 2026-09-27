Am Potenzial liegt es nicht, da ist Trainer André Theis sicher. Aber an der Umsetzung hapert es bei seiner SG Niederroßbach noch. Das war auch in Horressen so, wo die Gastgeber zwar Probleme hatten, ins Spiel zu finden – am Ende aber obenauf waren.
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Zwei grundverschiedene Halbzeiten prägten die Partie der Bezirksliga Ost zwischen der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers und der SG HWW Niederroßbach/Basalt. Die Gäste waren im ersten Durchgang dominant, hatten bedeutend mehr Ballbesitz und die klareren Torchancen, waren jedoch ineffektiv in der Verwertung.