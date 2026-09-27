Niederroßbach zu ineffektiv SG HWW trifft dreimal Alu, SG Horressen dreimal ins Tor Helmut Rosbach 27.09.2026, 19:55 Uhr

i Hier nahm das Unheil seinen Lauf für die SG Niederroßbach: Nach einer Ecke bekamen die Gäste (in Hellgrau) die Situation nicht sauber geklärt, was Robert Miermeister (rechts beim Kopfball) im Nachsetzen bestrafte. Bis dahin hatte Niederroßbach den besseren Eindruck gemacht und überzeugte auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit, nutzte aber seine Chancen nicht. Marco Rosbach

Am Potenzial liegt es nicht, da ist Trainer André Theis sicher. Aber an der Umsetzung hapert es bei seiner SG Niederroßbach noch. Das war auch in Horressen so, wo die Gastgeber zwar Probleme hatten, ins Spiel zu finden – am Ende aber obenauf waren.

Zwei grundverschiedene Halbzeiten prägten die Partie der Bezirksliga Ost zwischen der SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers und der SG HWW Niederroßbach/Basalt. Die Gäste waren im ersten Durchgang dominant, hatten bedeutend mehr Ballbesitz und die klareren Torchancen, waren jedoch ineffektiv in der Verwertung.







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